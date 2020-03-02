Tuzla’da Kimyasal Kokunun Yaşandığı Bölgede AFAD Çalışmalara Katıldı

Tuzla’da sebebi henüz belirlenemeyen kimyasal kokunun tespit edilmesi yönünde ekipler araştırmalarını sürdürüyor. Kokuyla ilgili olarak itfaiye, polis, AKOM ve belediye ekiplerinin yanı sıra AFAD ekipleri de çalışmalara katıldı.

Tuzla İçmeler Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir kimyasal koku paniğe yol açtı. Koku ile ilgili olarak itfaiye, polis, AKOM ve belediye ekipleri çalışmalarını sürdürürken Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri de çalışmalara katıldı. Vatandaşlar koku sebebi ile sokağa dökülmüş durumdayken ekipler kanalizasyona atılmış bir atık olabilme ihtimali üzerinde özel bir cihaz ile araştırmalarını sürdürüyor.