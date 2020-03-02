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Osman Fencioğlu “Hat ve Minyatür Sergisi” açılışında sevenleriyle buluştu


Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Şubat ayı etkinlikleri kapsamında hat ve minyatür sanatçısı Osman Fencioğlu’nun kişisel sergisini, Kartallı sevenleriyle buluşturdu.

Yaklaşık 10 yıldır sanatsal çalışmalarına devam eden Fencioğlu’nun yaptığı 47 eser, düzenlenen sergide Kartallı vatandaşlarla buluştu. Kartal Belediyesi Hizmet Binası Fuaye Salonu’nda görücüye çıkan serginin açılışını Kartal Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Oğuzhan Dumlu gerçekleştirdi. Açılışa ayrıca Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Adem Uçar, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Güray Ünseven, Kreşler Müdürü Enif Yavuz Dipşar, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ali Kemal Özdemir de katılım gösterdi.

Bir Hafta Boyunca Ziyaretçilerini Bekliyor

Hat yazmaları, minyatür çalışmaları ve kalem işlerinin yer aldığı sergi, bir hafta boyunca ziyaretçilerine açık olacak. Sergideki eserlerin 10 yıllık bir emeğin sonucu olduğunu ve 47 adet eserin yer aldığını belirten Fencioğlu, katkılarından dolayı Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ve tüm Kartal Belediyesi ailesine teşekkür etti


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📆 26 Şubat 2019 Salı 11:31   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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