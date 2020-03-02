Beşiktaş – Fenerbahçe mücadelesi 3 – 3 lük beraberlikle bitti

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen mücadelede ilk yarı Beşiktaş’ın 3-0 üstünlüğü ile sona ermesine rağmen karşılaşma 3-3’lük eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş – Fenerbahçe… Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenebahçe derbi maçta karşı karşıya geldi. Beşiktaş rakibi karşısında ilk yarı 3-0 öne geçmesine rağmen Fenerbahçe ikinci yarıda pes etmedi ve sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı.

Mücadelede Beşiktaş’ın gollerini Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz (2) atarken, Fenerbahçe’nin golleri Zajc, Sadık ve Hasan Ali’den geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 40, Fenerbahçe ise 25 puana yükseldi.

Gökhan golü attı, sevinmedi

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında mücadelenin 10. dakikasında Gökhan Gönül’ün golüyle 1-0 öne geçerken, eski takımı karşısında golü bulan tecrübeli futbolcu gole sevinmedi.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlılar karşılaşmaya çok hızlı başlarken ilk gol de 10. dakikada Gökhan Gönül’ün ayağından geldi. Kagawa’nın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu Vida içeriye doldururken müsait pozisyondaki Gökhan Gönül topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi. Beşiktaş’a 2016-2017 sezonu öncesinde Fenerbahçe’den gelen tecrübeli futbolcu, eski takımına attığı bu golün ardından sevinmemesiyle dikkat çekti.

Beşiktaş, 3 bin 82 gün sonra derbide penaltı kazandı

Beşiktaş, Fenerbahçeye karşı 3 bin 82 gün sonra penaltı kazanarak 9 yıl sonra bu hasretine son verdi.

Spor Toto Süper Lig’de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlılar 3 bin 82 gün sonra penaltı kazandı. Müsabakanın 18. dakikasında Burak Yılmaz’ın penaltı golüyle 2-0 öne geçen Beşiktaş, son olarak 19 Eylül 2010 tarihinde Fenerbahçe ile oynanan ve 1-1 sona eren müsabakada Guti’nin penaltı, golüyle berabere kalmıştı, Fenerbahçe karşısında son penaltı golünü atan Guti şu anda Beşiktaş’ta yardımcı antrenörlük görevini yapıyor.