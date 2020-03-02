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Kadıköy Gazetesi » Belediye, Genel, Manşet, Politika » Taşyürek, AK Parti ve MHP Kartal teşkilat üyeleri ile esnafları ziyaret etti
Taşyürek, AK Parti ve MHP Kartal teşkilat üyeleri ile esnafları ziyaret etti


AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, MHP Kartal İlçe Başkanı Metin Özüpek ile esnafın sorunlarını dinledi.

Taşyürek, halk ile iç içe, halka hizmet etmekle iftihar duyan bir belediyecilik hizmeti vermek için aday olduğu dile getirdi.

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal’ın Toros Caddesi’nde bulunan esnafları ziyaret etti. Cumhur İttifakı kapsamında yerel seçim çalışmalarına AK Parti ve MHP Kartal teşkilat üyeleri ile katılan Taşyürekli, esnafların sorunlarını dinledi. MHP Kartal İlçe Başkanı Metin Özüpek de esnaf ziyaretine iştirak etti. AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, esnaflara kendisini tanıtıp Cumhur İttifakının Kartal Belediye Başkan adayı olduğunu ve Kartal’a hizmet etmek istediğini söyledi. Taşyürek, 31 Mart yerel seçimlerinde esnaftan kendisine destek olmalarını istedi.

Kartal en iyi belediyecilik hizmetlerine kavuşacak

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Yeşil Camii’nde cami cemaati ile buluştu. Taşyürek, Kartal’a hizmet etmek için Belediye Başkan adayı olduğunu ve 31 Mart yerel seçimlerinde kendisine destek olmalarını istedi. Ebubekir Taşyürek, daha sonra OTC İstanbul Ecza Deposu kurumunu ziyaret etti, Kurum Genel Müdürü Altan Yıldırım ve personel ile görüştü.

📆 25 Şubat 2019 Pazartesi 18:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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