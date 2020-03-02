MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Eğitim, Manşet, Toplum » Ünlü tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat son yolculuğuna uğurlandı


Amerika Birleşik Devletleri’nde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü tarihçi Prof.

Amerika Birleşik Devletleri’nde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat için Fatih Camii’nde öğle namazına müteakiben cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Karpat’ın ailesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Beylikdüzü Belediye Başkanı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, ve çok sayıda vatandaş katıldı. Karpat’ın Türk bayrağına sarılı naaşı cami avlusuna getirilirken, Kırım Tatar Milli Meclisi üyeleri de gelerek tabut başında dua etti. Cenazede aile yakınları taziyeleri kabul etti. Öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karpat, son yolculuğuna uğurlandı.

Karpat’ın cenazesi Fatih Cami bahçesinde defnedildi.

📆 25 Şubat 2019 Pazartesi 17:51   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 25 14 7 4 47 28 +19 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 25 9 7 9 29 30 -1 34
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
12 Antalyaspor 25 6 9 10 28 43 -15 27
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 25 7 4 14 26 42 -16 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR