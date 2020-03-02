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E-5’te yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa araç çarptı: 1 ölü, 1 yaralı


E-5 Ataköy mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya panelvan minibüs çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaya hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sularında D-100 Karayolu Ataköy mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Sezgin K., idaresindeki 34 TY 2597 plakalı panalvan araç, Ataköy mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan şahsı görünce yavaşlamaya başladı. Bu esnada, arkadan seyir halinde olan sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 PC 5892 plakalı otomobil, minibüse arkadan çarptı. Yavaşlayan panelvan minibüs, çarpmanın etkisiyle önündeki yayaya çarptı. Yaya yaklaşık 10 metre savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelerek, ilk incelemeyi yapan sağlık ekipleri yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sağlık ekipler, iki kişinin bulunduğu otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza sonrası E-5 Ankara istikameti bir süre trafiğe tamamen kapanırken, trafik akışı yan yoldan sağlandı.

Olay yeri ekiplerinin incelemesini ardından hayatını kaybeden şahsın cesedi, adli tıp morguna kaldırıldı.

Kaza yapan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırmasından sonra kapanan yol, tekrar trafiğe açıldı.

📆 24 Şubat 2019 Pazar 13:09   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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