İstanbul’da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü

İstanbul’da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşarken bazı vatandaşlar da karın keyfini çıkardı.

İstanbul beyaza büründü – Tıkla İzle

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini arttırarak devam ediyor. Kentin cadde ve sokakları beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşarken bazı vatandaşlar da karın keyfini çıkardı. Şehrin tarihi yapılarıyla birleşen kar manzarası birçok noktada seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.