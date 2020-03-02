İstanbul’da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü

İstanbul beyaza büründü – Tıkla İzle
İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini arttırarak devam ediyor. Kentin cadde ve sokakları beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşarken bazı vatandaşlar da karın keyfini çıkardı. Şehrin tarihi yapılarıyla birleşen kar manzarası birçok noktada seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|25
|15
|7
|3
|58
|27
|+31
|52
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|25
|15
|7
|3
|49
|24
|+25
|52
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|25
|14
|7
|4
|44
|20
|+24
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|25
|14
|7
|4
|47
|28
|+19
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|25
|13
|4
|8
|40
|32
|+8
|43
|6
|Alanyaspor
|25
|11
|7
|7
|43
|25
|+18
|40
|7
|Fenerbahçe
|25
|11
|7
|7
|46
|33
|+13
|40
|8
|Göztepe
|24
|9
|7
|8
|29
|28
|+1
|34
|9
|Gaziantep
|25
|8
|8
|9
|36
|40
|-4
|32
|10
|Denizlispor
|25
|7
|7
|11
|25
|34
|-9
|28
|11
|Gençlerbirliği
|25
|7
|7
|11
|33
|43
|-10
|28
|12
|Antalyaspor
|25
|6
|9
|10
|28
|43
|-15
|27
|13
|Yeni Malatyaspor
|25
|6
|7
|12
|37
|38
|-1
|25
|14
|Çaykur Rizespor
|24
|7
|4
|13
|25
|40
|-15
|25
|15
|Konyaspor
|25
|4
|11
|10
|20
|33
|-13
|23
|16
|Kasımpaşa
|25
|6
|5
|14
|36
|50
|-14
|23
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|25
|4
|8
|13
|21
|44
|-23
|20
|18
|Kayserispor
|25
|4
|7
|14
|26
|61
|-35
|19
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