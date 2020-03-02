Yavuz, “Kadıköy’de girişimci ruhu canlandıracağız

AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ile buluştu. Kadıköy esnafının problemlerini aktaran Özgül Özkan Yavuz, “Kadıköy’ün yaşam kalitesini artırmak için her konuda odalar ve bakanlıklar başta olmak üzere tüm kurumlarla işbirliği içinde olacağız” dedi.

Ak Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz, İTO Başkaı Şekib Avdagiç ile Kadıköy’deki esnafın problemlerini ve beklentilerini anlattı.

Kadıköy’de kuracakları girişimcilik ve kariyer merkezleriyle işsiz gençleri iş sahibi yapacaklarını, işletme sahiplerine de kendilerini geliştirme fırsatı sunacaklarını belirten Yavuz, “Kadıköy’de girişimci ruhu canlandıracağız. Ücretsiz eğitim desteğiyle robotik kodlamadan bilgisayar programcılığına, resimden müziğe, dil kurslarından grafik tasarıma, danstan spora kadar pek çok alanda ücretsiz sertifikalı eğitim imkanları sunacağız. Geleceğin Elon Musk’larını, Jeff Bezos’larını Kadıköy’de yetiştireceğiz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin turizm ekonomisine Kadıköy olarak katkı sağlayacaklarını ifade eden Yavuz, “İlçemize yeni bir soluk getirecek turizm aksiyon planımız ve tanıtım faaliyetlerimizle, İstanbul’a gelen turistlerin gezi rotasına mutlaka Kadıköy’ü de ekleteceğiz. Aynı zamanda, belirleyeceğimiz yeni gezi rotaları ve oluşturacağımız alışveriş alanları ile Kadıköy’ü turistlerin çekim merkezi haline getireceğiz. Ayrıca İngilizce kuracağımız Kadıköy tanıtım sitesi ve sahilde oluşturacağımız turizm ofisleriyle de ilçemizi en iyi şekilde tanıtacak ve turistlerin gezi listesinde ilk sıralarda yer alacağız” diye konuştu.