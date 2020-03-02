Binalarının sağlam olup olmadığını öğrenmek için altın değerinde 7 madde

İstanbul Kartal’da geçtiğimiz günlerde çöken bina ve Marmara Bölgesi’nde yaşanan deprem olaylarının ardından vatandaşlar oturdukları konutların sağlam olup olmadığını anlamak için çeşitli yollara başvurmaya başladı.

İstanbul Kartal’da geçtiğimiz günlerde çöken bina ve Marmara Bölgesi’nde yaşanan deprem olaylarının ardından vatandaşlar oturdukları konutların sağlam olup olmadığını anlamak için çeşitli yollara başvurmaya başladı. Kentsel Dönüşüm Uzmanı Hakan Çatalkaya, vatandaşların binalarının sağlam olup olmadığı ile ilgili bir ön tespit yapabileceğini belirterek en önemli 7 maddeyi sıraladı.

İstanbul Kartal’da geçtiğimiz günlerde çöken bina ve Marmara Bölgesi’nde yaşanan deprem olaylarının ardından vatandaşlar oturdukları konutların sağlam olup olmadığını anlamak için çeşitli yollara başvurmaya başladı. Tektaş Kentsel Dönüşüm Uzmanı Hakan Çatalkaya, vatandaşların binalarının sağlam olup olmadığı ile ilgili bir ön tespit yapabileceğini belirterek en önemli 7 maddeyi sıraladı. Çatalkaya binalarda bu 7 maddeden en az biri varsa risk olabileceğini ifade etti.

Vatandaşların binaların sağlamlığını kontrol etmek için en güvenli yöntemin deprem testi yaptırmaları olduğunu söyleyen Çatalkaya, “Deprem testi yaptırdıktan sonra alacağınız deprem dayanıklılık raporu ile binanızın deprem güvenliğini temin edebilirsiniz. Alınan bu rapor ile binanızı kentsel dönüşüme sokmadan sadece binanızın durumunu öğrenebiliyorsunuz.” dedi.

Özellikle kadınlar bilgi istiyor

İstanbul’daki 600 bin binanın 400 bininin riskli olduğuna işaret eden Çatalkaya, muhtemel bir şiddetli İstanbul depreminde 30 bin binanın yıkılabileceğine dikkat çekti.

Kartal’daki 8 katlı binanın çökmesinin ardından vatandaşların kendi evlerinin güvenliğini tekrar sorgulamaya başladığını söyleyen Çatalkaya, “Özellikle kadınlar bilgi almak için bizimle iletişime geçiyor. Bu hassas konuyla kadınlar daha çok ilgileniyor. Binalarının ne durumda olduğunu, alabilecekleri önlemleri detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorlar. Kadınlarımız bilinçlendikçe depreme karşı güvenli bina ve kentsel dönüşüm kapsamındaki çalışmaların daha hızlı ilerleyeceğini düşünüyoruz” dedi.

Binanın sağlam olduğunun ön testi nasıl yapılır?

Vatandaşların oturdukları binalarla ilgili ön tespiti kendilerinin de yapabileceğini ifade eden Çatalkaya, 7 unsura bakılması gerektiğini belirtti.

“Bu 7 maddeden en az biri var ise yaşadığınız bina riskli olabilir; hemen binanızın deprem testini yaptırıp deprem dayanıklılık raporlarınızı almanız gerekir” diyen Çatalkaya, söz konusu maddeleri şöyle sıraladı:

“Bina 1999 yılında önce yapıldıysa,

Bina projesiz ve ruhsatsız yapıldıysa,

İnşaatta hazır beton kullanılmadıysa,

Binadan daha önce alınmış karot beton dayanımı C10 altındaysa,

Bina kolon ve kirişlerinde çatlaklıklar varsa,

Bodrum katta rutubet, kolon demirlerinde paslanma, betonda deniz kabukları veya benzeri şeyler varsa ve

Bina dere yatağı, dolgudaysa”.