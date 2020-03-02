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Ahmet Şimşek Koleji
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Kara çekirdeğin lezzetli dünyası Peyman Kara Şimşek Tuzsuz ile büyüyor!


Lezzet efsanesi kara çekirdeği Çitliyo Kara Şimşek markası altında yaşatan Peyman, yeni ürünü Kara Şimşek Tuzsuz ile çekirdek tutkunlarına sağlıklı yeni bir alternatif sunuyor.

Türkiye’nin öncü kuruyemiş ve kuru meyve firması Peyman, ürün gamını tüketicilerin beklentileri ve yeni tat arayışları doğrultusunda geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sene lezzet efsanesi kara çekirdek ailesini tüketicilerin beğenisine sunan Peyman, şimdi de Çitliyo markasının yeni ürünü Kara Şimşek Tuzsuz’u çekirdek severlerle buluşturdu. İri taneli, dopdolu ve yoğun lezzetiyle 7’den 70’e herkesin beğenisini kazanan Kara Şimşek ailesi, sağlık açısından tuz tüketmeyen ve ay çekirdeğinde tuzsuz tadı tercih edenleri de Kara Şimşek Tuzsuz ile nostaljik bir yolculuğa davet ediyor.

Türkiye’de en çok tercih edilen kuruyemiş olan ay çekirdeğine, geliştirdiği inovatif tatlarla farklı bir soluk getiren Peyman, yeni ürünü Çitliyo Kara Şimşek Tuzsuz ile yepyeni bir damak tadı sunuyor. Sağlıklı yağlar, çeşitli vitamin ve mineraller bakımından zengin olan ay çekirdeği, sahip olduğu yüksek oranda E vitamini ve selenyum mineraliyle sağlıklı bir atıştırmalık olarak karşımıza çıkıyor. Peyman tarafından özel olarak geliştirilen üç katmanlı özel ambalaj ise tam kıvamında kavrulmuş kara çekirdeğin ilk günkü tazeliğini ve lezzetini korumasını sağlıyor.

📆 21 Şubat 2019 Perşembe 16:02   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Trabzonspor 25 15 7 3 58 27 +31 52 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 25 15 7 3 49 24 +25 52 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 25 14 7 4 44 20 +24 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 25 14 7 4 47 28 +19 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 25 13 4 8 40 32 +8 43
6 Alanyaspor 25 11 7 7 43 25 +18 40
7 Fenerbahçe 25 11 7 7 46 33 +13 40
8 Göztepe 24 9 7 8 29 28 +1 34
9 Gaziantep 25 8 8 9 36 40 -4 32
10 Denizlispor 25 7 7 11 25 34 -9 28
11 Gençlerbirliği 25 7 7 11 33 43 -10 28
12 Antalyaspor 25 6 9 10 28 43 -15 27
13 Yeni Malatyaspor 25 6 7 12 37 38 -1 25
14 Çaykur Rizespor 24 7 4 13 25 40 -15 25
15 Konyaspor 25 4 11 10 20 33 -13 23
16 Kasımpaşa 25 6 5 14 36 50 -14 23 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 25 4 8 13 21 44 -23 20
18 Kayserispor 25 4 7 14 26 61 -35 19

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