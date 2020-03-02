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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Genel, Manşet, Politika » İYİ Parti İlçe Başkanı Çakıroğlu görevden alındı
İYİ Parti İlçe Başkanı Çakıroğlu görevden alındı


İYİ Parti Maltepe İlçe Başkanı Vedat Çakıroğlu görevden alındı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığından konuyla ilgili İstanbul İl Başkanı Satuk Buğra Kabuncu tarafından yapılan açıklama şöyle: Vedat Çakıroğlu 20.02.2019 tarihi itibariyle.

İYİ Parti Maltepe İlçe Başkanlığı görevinden alınmıştır. Kendisinin sosyal medya hesaplarından paylaşmış olduğu iletiler İYİ Parti’yi temsil etmemektedir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için kurduğumuz “Güç Birliği” çerçevesindeki çalışmalarımız İstanbul-Maltepe’de devam etmekte olup bu kapsamda CHP ile imzalamış bulunduğumuz protokol gereği Maltepe’de CHP’nin adayını destekleyeceğimizi kamuoyuna bir kez daha önemle duyururuz” “ şeklinde ifade edildi.

📆 20 Şubat 2019 Çarşamba 18:22   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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