İstanbul Don Kişot rotasına dahil ediliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ ve Cervantes Enstitüsü işbirliği ile 22-23 Şubat’ta Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda, Modern Avrupa’nın ilk romanı olarak kabul edilen Don Kişot’un yazarı Cervantes ile ilgili bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ ve Cervantes Enstitüsü işbirliği ile 22-23 Şubat’ta Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda, Modern Avrupa’nın ilk romanı olarak kabul edilen Don Kişot’un yazarı Cervantes ile ilgili bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek. Bu etkinlikle İstanbul “Don Kişot Rotası”nda yer alan şehirler arasına resmen girmiş olacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ, Cervantes Enstitüsü işbirliği ile 22 – 23 Şubat’ta “Cervantes İstanbul’da” başlıklı bir dizi etkinliğe imza atacak. “Cervantes Türkiye’de” etkinliği, 22 Şubat’ta yazarın Oviedolu Katalina Sultan eserinde bahsi geçen mekânlara yapılacak gezi ile başlayacak. Bu gezide; Cervantes’in eserlerinde bahsi geçen semtlerde, “Don Kişot Rotası”na dahil edilecek noktaların tespiti yapılacak. Cervantes etkinliği, 23 Şubat’ta Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda Türkiye ve İspanya’dan edebiyatçı, yazar ve akademisyenlerin katılacağı panelle devam edecek. “Cervantes Türkiye’de” aynı gün CRR’de Cervantes Filarmoni Orkestrası’nın ülkemizde ilk kez vereceği konserle sona erecek.



“Cervantes Türkiye’de” ile dünya edebiyatının önemli yazarlarından olan Miguel de Cervantes’in hayatında ve eserlerinde İstanbul’un ve Türklerin izleri sürülecek. Böylece İstanbul’un kültürel tarihi yazılırken yerli kaynaklarla yetinmeyip yabancı kaynaklardan da en iyi şekilde faydalanabilmek amaçlanıyor.



“Don Kişot Rotası”na Eklenen İstanbul’daki Ana Noktalar Bu Gezide Belirlenecek!



Miguel de Cervantes 17. yüzyılın başlarında Oviedolu Katalina Sultan (La gran sultana doa Catalina de Oviedo) isimli yarı gerçek yarı efsane bir manzum eser kaleme aldı. Eser III. Murad devri İstanbul’u ve Topkapı Sarayı’nda geçiyordu.



Cervantes etkinliği, 22 Şubat Cuma günü Cervantes’in bahsi geçen eserinde yer verdiği mekanlardan oluşturulan rotada bir İstanbul gezisi ile başlayacak. Gezi saat 9.00’da Beşiktaş Yıldız Parkı’ndan başlayacak. Rota şu şekilde devam edecek: Yahya Efendi Camii, Dolmabahçe, Kılıç Ali Paşa Camii, Pera, Haliç Tersanesi, Yahudi Mahallesi, Çıfıt Çarşısı, Murat Ağa Hamamı, Yedikule, Topkapı Sarayı ve Ayasofya.



Bu geziyle, Cervantes’in eserinde geçen semtlerde “Don Kişot Rotası”na dahil edilecek noktalar belirlenecek.



Cervantes’e Akademik Bakış



Cervantes etkinliğinin ikinci günü CRR Konser Salonu üst fuayesinde düzenlenecek olan, Türkiye ve İspanya’dan edebiyatçı, yazar ve akademisyenlerin katılacağı panelle başlayacak. Panel saat 14.00’te İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Kemal Kaptaner ve İstanbul Cervantes Enstitüsü Müdürü Dr. Gonzalo Manglano de Garay’ın yapacağı açılış konuşmalarıyla başlayacak.



Barselona Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nesrin Karavar’ın moderatörlüğünü üsteleneceği panelde yer alacak konuşmacılar şu şekilde: Madrid Alcala de Henaner Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. José Emilio Sola Castao, Madrid Compuletense Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. José Manuel Luca Megas, İstanbul Cervantes Enstitüsü Müdürü Dr. Gonzalo Manglano de Garay, Barcelona Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Isabel Soler Quintana ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Önalp.



Cervantes ve Osmanlı İmparatorluğu, Türklerin Elinde Bulunan Bir Esirin Otobiyografisi, Cervantes ve Türk Akdenizi, Edebiyat Nehrinde Cervantes ve Cervantes’in Katalina Sultan Adlı Eserinde Tarihi Gerçeklik ise panelin konuşma başlıkları.



Panel saat 16.30’da belgesel gösterimiyle sona erecek.



Panel’in ardından CRR fuayesinde Cervantes’in Türkiye’de çeşitli dillerde basılmış eserlerinden örneklerin ve döneme ait gravürlerin yer alacağı bir de sergi açılacak.



Cervantes Filarmoni Orkestrası İlk Kez İstanbul’da



Cervantes etkinliği 23 Şubat akşamı saat 20.00’de, Cervantes Filarmoni Orkestrası’nın vereceği konserle sona erecek. Orkestra İstanbul’un Don Kişot Rotası’na eklenmesi vesilesiyle ilk kez İstanbullu müzikseverler ile buluşmuş olacak. Bu özel konseri, Madrid Palakas Orkestrası kurucularından olan ve müzik direktörlüğünü de üstelenen Radu Gheorghe Stan yönetecek.



Konser Don Kişot’a İthafen ve Bâb-ı Âli’ye İthafen olmak üzere iki bölümden oluşacak. Konserin repertuvarındaki eserlerden bazıları şu şekilde: L. Minkus’tan Don Kişot, G. Philipp Telemann’dan Don Kişot Burleski, Lorente’den Don Kişot’un Satılışı Prelüdü, G. A. Tortosa Urrea’dan Müslüman Marşı, Beethoven’dan Türk Marşı ve A. Garca-Abril’den Dulcinea’ya Şarkılar ve Danslar.



Don Kişot’un İzini Süren Orkestra



Cervantes Filarmoni Orkestrası, dünya edebiyatının en önemli isimlerinden Cervantes’in doğduğu Madrid’in Alcal de Henares bölgesinde kurulan, bünyesinde çocuk ve genç orkestralarının yer aldığı Madrid’in en büyük orkestralarından biri. Orkestra, Don Kişot Rotası (La Ruta de Don Quijote) ile ortak çalışarak bu rotada bulunan şehirlerde konserler veriyor. Don Kişot rotasında şu şehirler yer alıyor:



Cezayir, Barselona, Lizbon, Alcal de Henares, Argamasilla de Alba, Azul, Ciudad Real, Crdoba, El Toboso, Esquivias, Madrid, Montevideo, Sevilla, Toledo ve Valladolid.



Konserin biletleri 110 – 80 – 50 ve 30 TL olarak CRR Konser Salonu Gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir.