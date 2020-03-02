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Göztepe’de üniversitede yangın paniği


Göztepe’de bir üniversitenin trafo merkezinde yangın çıktı.

Göztepe’de bir üniversitenin trafo merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Göztepe’de bulunan Medeniyet Üniversitesi Güney Yerleşkesi’nde bugün sabah saatlerinde yangın paniği yaşandı. Okulun içerisindeki trafo merkezinde çıkan yangın sebebiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, küçük çapta maddi hasar meydana geldi.

📆 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:21   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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