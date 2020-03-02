MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Ataşehir, Belediye, Genel, Manşet, Politika » İçerenköylü esnaf, “İsmail Erdem kazanırsa Ataşehir kazanır” dedi
İçerenköylü esnaf, “İsmail Erdem kazanırsa Ataşehir kazanır” dedi


AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, İçerenköy’de esnafı ziyaret etti.

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, İçerenköy’de esnafı ziyaret etti. İçerenköylü esnaf, “İsmail Erdem kazanırsa Ataşehir kazanır” dedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, aday gösterildiği günden bu yana Ataşehir’i karış karış gezerek halkın sıkıntılarını dinliyor. Ataşehir’in tüm mahallelerini, esnafı gezerek ve vatandaşlarla bir araya gelerek ilçenin sorunlarını not eden Başkan İsmail Erdem, bugün öğle saatlerinde İçerenköy Mahallesi esnafını ziyaret etti. Vatandaşlar, sorunlarını dinleyen, Ataşehir’in geleceği için çalışan, proje üreten bir adayı karşılarında görmekten mutlu olduklarını söyleyerek, Başkan Erdem’e teşekkür ettiler.

“İsmail Erdem kazanırsa Ataşehir kazanır”

İçerenköy esnafı, Başkan Erdem’in Ataşehir’e aday olduğunu ilk duyduklarında çok sevindiklerini belirterek, “İsmail Erdem kazanırsa Ataşehir kazanır” dediler. Erdem ise, Ataşehir’in geleceği ve gelişimi için tüm projeleri ile hazır olduklarını söyledi. Başkan İsmail Erdem, İçerenköy esnafını ziyaretinin ardından engelli vatandaşları da evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

📆 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:08   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 25 15 7 3 49 24 +25 52 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor 24 14 7 3 55 26 +29 49 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 25 14 7 4 44 20 +24 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 25 14 7 4 47 28 +19 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 25 13 4 8 40 32 +8 43
6 Alanyaspor 25 11 7 7 43 25 +18 40
7 Fenerbahçe 25 11 7 7 46 33 +13 40
8 Göztepe 24 9 7 8 29 28 +1 34
9 Gaziantep 25 8 8 9 36 40 -4 32
10 Denizlispor 25 7 7 11 25 34 -9 28
11 Gençlerbirliği 25 7 7 11 33 43 -10 28
12 Antalyaspor 25 6 9 10 28 43 -15 27
13 Yeni Malatyaspor 24 6 7 11 36 35 +1 25
14 Çaykur Rizespor 24 7 4 13 25 40 -15 25
15 Konyaspor 25 4 11 10 20 33 -13 23
16 Kasımpaşa 25 6 5 14 36 50 -14 23 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 25 4 8 13 21 44 -23 20
18 Kayserispor 25 4 7 14 26 61 -35 19

BAĞLANTILAR