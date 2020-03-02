İşte AK Parti Kadıköy Belediye Meclis Üye aday listesi

AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Aydoğan Ahıakan ve yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte YSK Kadıköy İlçe Seçim Kurulu’na giderek Meclis üyesi aday listesini teslim etti.
Cumhur İttifakı kapsamında MHP Milliyetçi Hareket Partili 1 (bir) isimde (Ertan İskender) listede yer aldı.
İşte Meclis üyesi aday listesi;
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir
|25
|15
|7
|3
|49
|24
|+25
|52
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor
|24
|14
|7
|3
|55
|26
|+29
|49
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|25
|14
|7
|4
|44
|20
|+24
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|25
|14
|7
|4
|47
|28
|+19
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|25
|13
|4
|8
|40
|32
|+8
|43
|6
|Alanyaspor
|25
|11
|7
|7
|43
|25
|+18
|40
|7
|Fenerbahçe
|25
|11
|7
|7
|46
|33
|+13
|40
|8
|Göztepe
|24
|9
|7
|8
|29
|28
|+1
|34
|9
|Gaziantep
|25
|8
|8
|9
|36
|40
|-4
|32
|10
|Denizlispor
|25
|7
|7
|11
|25
|34
|-9
|28
|11
|Gençlerbirliği
|24
|7
|6
|11
|32
|42
|-10
|27
|12
|Antalyaspor
|24
|6
|8
|10
|27
|42
|-15
|26
|13
|Yeni Malatyaspor
|24
|6
|7
|11
|36
|35
|+1
|25
|14
|Çaykur Rizespor
|24
|7
|4
|13
|25
|40
|-15
|25
|15
|Konyaspor
|25
|4
|11
|10
|20
|33
|-13
|23
|16
|Kasımpaşa
|25
|6
|5
|14
|36
|50
|-14
|23
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|25
|4
|8
|13
|21
|44
|-23
|20
|18
|Kayserispor
|25
|4
|7
|14
|26
|61
|-35
|19
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