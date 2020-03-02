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İstanbul Emniyeti ile İstanbul Barosu arasında iletişimi güçlendirme toplantısı düzenlendi


İstanbul Barosu ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünde adli işlem yapan personel arasında iletişimi güçlendirme çalışmaları kapsamında bir toplantı gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe Yerleşkesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü’ne ait brifing salonunda 7-8 Şubat tarihlerinde düzenlenen toplantıya çok sayıda şubeden ve büro amirliğinden emniyet personeli katıldı.

Baroya bağlı yetkililer ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünde adli işlem yapan personel arasındaki iletişimi güçlendirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, CMK uygulamasında görev yapan kolluk kuvvetlerinin davranış biçimi ve benzeri konular ele alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde adli işlem yapan birimler ile İstanbul Baro Başkanlığı arasında iletişimi güçlendirme adına düzenlenen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Tuna Coşkun başkanlığındaki ‘Baro ile İletişimi Güçlendirme ve Bilgilendirme Toplantısı’na, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli Büro ve Grup Amirleri ile İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı Polis Merkezi Grup Amirleri, Asayiş Büro Grup Amirleri ve Çocuk Büro Grup Amirleri katıldı.

📆 19 Şubat 2019 Salı 18:44   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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