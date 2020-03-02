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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » Gerçek güç…
Ahmet Berhan Yılmaz
Gerçek güç…


Seçime giden ülkemizde yerel yönetime talip olan adayların ve hali hazırda yönetimi elinde bulunduranların unutmaması gereken ilk düstur; güç, iktidar ve haklılığın vicdan ve merhamet ile birleşmediği takdirde faziletli olamayacağı, adaletli bir yönetim sisteminin gerçekleşmeyeceği, merhametsiz ve adaletsiz gücün zalimliğe yol açacağı gerçeğidir.  

Yine unutulmaması gerekir ki; haklı olmak hiç kimseye her şeyi yapabilme yetkisi vermez. İnsanda vicdan ve adalet duygusunun olması gerekir.

Bilmeniz gereken en önemlisi şey; gerçek gücün oturduğunuz veya oturacağınız koltuklarda olmadığıdır.

Gerçek güç merhamettir, adalettir, vicdandır, inançtır ve alçak gönüllülüktür.

Bizim televizyonlarda, sokaklarda, mitinglerde sizlerden duymak istediğimiz de bunlardır.

Kavgalarınız, hakaretleriniz, tehditleriniz, nefretleriniz, kinleriniz ve kıskançlıklarınız bizleri üzüyor, ülkemiz ve milletimiz adına korkutuyor, sizlerden uzaklaştırıyor bilesiniz.

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📆 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:21   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 25 15 7 3 49 24 +25 52 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor 24 14 7 3 55 26 +29 49 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 25 14 7 4 44 20 +24 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 25 14 7 4 47 28 +19 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 25 13 4 8 40 32 +8 43
6 Alanyaspor 25 11 7 7 43 25 +18 40
7 Fenerbahçe 25 11 7 7 46 33 +13 40
8 Göztepe 24 9 7 8 29 28 +1 34
9 Gaziantep 25 8 8 9 36 40 -4 32
10 Denizlispor 25 7 7 11 25 34 -9 28
11 Gençlerbirliği 24 7 6 11 32 42 -10 27
12 Antalyaspor 24 6 8 10 27 42 -15 26
13 Yeni Malatyaspor 24 6 7 11 36 35 +1 25
14 Çaykur Rizespor 24 7 4 13 25 40 -15 25
15 Konyaspor 25 4 11 10 20 33 -13 23
16 Kasımpaşa 25 6 5 14 36 50 -14 23 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 25 4 8 13 21 44 -23 20
18 Kayserispor 25 4 7 14 26 61 -35 19

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