Gerçek güç…

Seçime giden ülkemizde yerel yönetime talip olan adayların ve hali hazırda yönetimi elinde bulunduranların unutmaması gereken ilk düstur; güç, iktidar ve haklılığın vicdan ve merhamet ile birleşmediği takdirde faziletli olamayacağı, adaletli bir yönetim sisteminin gerçekleşmeyeceği, merhametsiz ve adaletsiz gücün zalimliğe yol açacağı gerçeğidir.

Yine unutulmaması gerekir ki; haklı olmak hiç kimseye her şeyi yapabilme yetkisi vermez. İnsanda vicdan ve adalet duygusunun olması gerekir.

Bilmeniz gereken en önemlisi şey; gerçek gücün oturduğunuz veya oturacağınız koltuklarda olmadığıdır.

Gerçek güç merhamettir, adalettir, vicdandır, inançtır ve alçak gönüllülüktür.

Bizim televizyonlarda, sokaklarda, mitinglerde sizlerden duymak istediğimiz de bunlardır.

Kavgalarınız, hakaretleriniz, tehditleriniz, nefretleriniz, kinleriniz ve kıskançlıklarınız bizleri üzüyor, ülkemiz ve milletimiz adına korkutuyor, sizlerden uzaklaştırıyor bilesiniz.