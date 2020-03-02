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Kadıköy’de köpekli kavgaya polis silahla müdahale etti


(ÖZEL) KÖPEĞİNİ VATANDAŞLARA SALDIRTAN GENCE POLİSİN HAVAYA ATEŞ AÇARAK MÜDAHALE ETTİĞİ ANLAR KAMERADA KADIKÖY’DE SİLAH SESLERİ KÖPEKLİ KAVGAYA POLİS SİLAHLA MÜDAHALE ETTİ FİLM SAHNELERİNİ HATIRLATAN ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Kadıköy’de gezdirdiği Rotweiller cinsi köpeği etrafa saldırttığı iddia edilen genç, mahallenin gençleri tarafından darp edildi. Olay yerine gelen polis kavgayı ayırmak için havaya ateş etti. Köpek polislere saldırmak isteyince, polis tekrar havaya ateş açmak zorunda kaldı. Adeta film sahnelerini andıran anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

 Köpekli kavgaya polis silahla müdahale etti – Tıkla İzle

Olay Kadıköy Hasanpaşa’da geçtiğimiz perşembe yaşandı. İddiaya göre Rotweiller cinsi köpeği gezdiren bir genç, köpeğini başka kişilere saldırtmak istedi. Bu sırada semtte oturan gençler kısa sürede olay yerinde toplanarak, köpekli genci darp etmeye başladı.

Olay yerine çağrılan polis ekipler, kavgayı ayırabilmek için havaya ateş etti ancak Rotweiller cinsi köpek hızını alamadı. Köpek bu kez polislere saldırmak isteyince, polis ekipleri tekrar havaya ateş açmak zoruna kaldı. Diğer polis memurları da elleri tetikte bekledi. Adeta aksiyon filmlerini hatırlatan anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. İHA’nın ulaştığı görüntülerde polisin havaya ateş açmasına rağmen gençler arasındaki kavga ve küfürleşmenin devam ettiği görülüyor. 

📆 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:21   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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