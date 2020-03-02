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TBF Erkekler Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Beko oldu


Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Ankara Spor Salonunda düzenlenen Erkekler Türkiye Kupasını Fenerbahçe Beko kazandı. Son çeyreğe kadar kıran kırana geçen mücadelede Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i 80-70 mağlup etti.

TBF tarafından düzenlenen Basketbol Erkekler Türkiye Kupası Final maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i 80-70 mağlup etti. Turnuvanın en iyi oyuncusu final maçında da gösterdiği üstün performansla Luigi Datome oldu. Başkent seyircisinin salonu tıklım tıklım doldurduğu final müsabakasında kazanan son periyotta belli oldu.

Salon: Ankara Spor Salonu
Hakemler: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli
Fenerbahçe Beko: Erick Obrien Green 3 , Efe Ergi Tırpancı , Nicolo Melli 7, Barış Hersek , Melih Mahmutoğlu 10, Nicola Kalinic , Kostas Sloukas 19, Egehan Arna , Sinan Güler , Ali Muhammed 5, Ahmet Düveroğlu 6, Luigi Datome 22
Baş Antrenör: Zeljko Obradovic
Anadolu Efes: Rodrigue Beaubois 5, Mustafa Kurtuldum, Yiğitcan Saybir , Doğuş Balbay 5, James Metecan Birsen , Onuralp Bitim , Sertaç Şanlı , Adrien Moerman 18, Ahmet Buğrahan Tuncer , Vasilije Micic 16, Bryant Dunston 15, Krunoslav Simon 11
Baş Antrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 16-20 (Anadolu Efes Lehine)
Devre: 39-34 (Fenerbahçe Beko Lehine)
3. Periyot: 61-57 (Fenerbahçe Beko Lehine)
5 Faulle Oyun Dışı Kalan: Doğuş Balbay (Anadolu Efes)

📆 17 Şubat 2019 Pazar 22:40   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 25 15 7 3 49 24 +25 52 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor 24 14 7 3 55 26 +29 49 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 24 14 6 4 42 18 +24 48 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 24 14 6 4 45 26 +19 48 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 25 13 4 8 40 32 +8 43
6 Fenerbahçe 25 11 7 7 46 33 +13 40
7 Alanyaspor 24 11 6 7 42 24 +18 39
8 Göztepe 24 9 7 8 29 28 +1 34
9 Gaziantep 25 8 8 9 36 40 -4 32
10 Denizlispor 25 7 7 11 25 34 -9 28
11 Gençlerbirliği 24 7 6 11 32 42 -10 27
12 Antalyaspor 24 6 8 10 27 42 -15 26
13 Yeni Malatyaspor 24 6 7 11 36 35 +1 25
14 Çaykur Rizespor 23 7 3 13 24 39 -15 24
15 Konyaspor 25 4 11 10 20 33 -13 23
16 Kasımpaşa 24 5 5 14 31 49 -18 20 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 25 4 8 13 21 44 -23 20
18 Kayserispor 24 4 7 13 25 56 -31 19

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