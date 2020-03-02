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Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray Kasımpaşa’yı 4 – 1 yendi


Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Galatasaray’a 4-1’lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Donk’un uzun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Feghouli’nin kaleci Scuffet ile karşı karşıya kalarak yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

68. dakikada Onyekuru’nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Feghouli’nin plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-4

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu

Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Ben Youssef, Veysel, Veigneau (Özgür Çek dk. 58), Pavelka, Sadiku, İlhan Depe (Heintz dk. 58), Koita, Khalili (Tarkan dk. 87 ?), Trezeguet

Yedekler: Ramazan, Eray, Hasan, Perica, Hajradinovic, Çağatay Kurukalıp, Azad Toptik

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Galatasaray: Muslera, Linnes (Mariano dk. 46), Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir (Ömer Bayram dk. 60), Donk, Selçuk, Feghouli, Onyekuru, Belhanda (Mitroglou dk. 80 ?), Diagne

Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet, Sinan, Ndiaye, Emre Akbaba, Semih, Yunus

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Trezeguet (dk. 14) (Kasımpaşa), Belhanda (dk. 22), Feghouli (dk. 29, 53 ve 68) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Linnes, Onyekuru, Emre Taşdemir, Luyindama, Diagne (Galatasaray), Sadiku, Khalili, Pavelka (Kasımpaşa)

📆 17 Şubat 2019 Pazar 22:26   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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3 Galatasaray 24 14 6 4 42 18 +24 48 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 24 14 6 4 45 26 +19 48 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 25 13 4 8 40 32 +8 43
6 Fenerbahçe 25 11 7 7 46 33 +13 40
7 Alanyaspor 24 11 6 7 42 24 +18 39
8 Göztepe 24 9 7 8 29 28 +1 34
9 Gaziantep 25 8 8 9 36 40 -4 32
10 Denizlispor 25 7 7 11 25 34 -9 28
11 Gençlerbirliği 24 7 6 11 32 42 -10 27
12 Antalyaspor 24 6 8 10 27 42 -15 26
13 Yeni Malatyaspor 24 6 7 11 36 35 +1 25
14 Çaykur Rizespor 23 7 3 13 24 39 -15 24
15 Konyaspor 25 4 11 10 20 33 -13 23
16 Kasımpaşa 24 5 5 14 31 49 -18 20 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 25 4 8 13 21 44 -23 20
18 Kayserispor 24 4 7 13 25 56 -31 19

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