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Kadıköy sebze meyve hali Tuzla’ya taşınacak, yerine ise bakın ne yapılacak?





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ataşehir Mitingi’nde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığında şahsım, Büyükşehir’de Binali Bey, Ataşehir’de İsmail Erdem kardeşim ile el ele vererek, şehrimizi ve ilçemizi çok farklı bir konuma taşıyacağız” dedi.

Kadıköy Hali’ni Tuzla’ya taşıyacaklarını belirten Erdoğan, “Buraya yeraltı otoparkı, hükümet konağı, 30 bin metrekarelik yeşil alan, 50 bin metrekarelik şehir meydanıyla muhteşem bir eser kazandıracağız” ifadelerini kullandı. Galeri

