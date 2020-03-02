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Vatan Partisi Kadıköy Adayı Osman Erbil apartman görevlileriyle buluştu


Vatan Partisi Kadıköy Belediye Başkan Adayı Osman Erbil,apartman görevlileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya Konut-İş Sendikası Genel Başkanı Alican Kayhanda katıldı.

Vatan Partisi Kadıköy Belediye Başkan Adayı Osman Erbil, apartman görevlileriyle kahvaltıda buluştu. Konut-İş Sendikası Genel Başkanı Alican Kayhan’ın da katıldığı kahvaltıda Erbil, görevlilerin sorunlarını kendilerinden dinledi. Apartman görevlileri; sigortalarının yapılmadığını, çalışma saatlerinin belirsiz olduğunu, apartman işleri dışındabazı özel işlerin dayatıldığını, horlanmaya maruz kaldıklarını, sendikaya üye olmada baskı hissettiklerini belirtti.

Yaşadıkları olayları aktardı. Sorunları dinleyen Erbil, apartman yönetimi ve apartman görevlileri arasındaki işilişkisinin hukuki sözleşmelere bağlı olmasının önemine dikkat çekti. “Eğer yasal haklarımızı bilir ve sendika hakkımızı kullanırsak karşılıklı olarak iş sınırları net bir şekilde çizilir. Apartman yönetimlerininhatalı uygulamalarından kaynaklanan istismarı da önlemiş oluruz. Belediye Başkanı olduğumuzda sizlerin yaşamış olduğu problemleri dinlemeye ve çözüm bulmaya açık olacağız. Öncelikle de barınma hakkınızın insani koşullarda kullanılmasını özellikle sağlayacağız” dedi.

Konut İş Genel Başkanı Alican Kayhanda gelecek ve iş güvencesi kaygısının apartman görevlileri içinde yoğun bir şekilde yaşandığını kaydetti. Kayhan “Apartman görevlilerimizin haklarını bilmesi ve çalışma koşullarının iyileşmesi için sendika çok önemli. Sendikalı olma bilinci yükseliyor. Vatan Partisi’nin mücadelemize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz” dedi. Erbil, daha öncesinde Konut-İş Sendikası Alican Kayhan’ı da ziyaret ederek apartman görevlilerinin yaşadığı sıkıntılar hakkında görüşmüştü.

📆 17 Şubat 2019 Pazar 20:23   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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