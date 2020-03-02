Erzurumlular Vakfında, “Moral kaynağı olarak Tefvizname” konferansı

İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Kadınlar Kolu, “ Kültürel Sohbetler “ başlığı altında başlattığı sohbetlerde Cumartesi akşamı Vakıf Konferans Salonunda Belkıs İbrahimhakkıoğlu’nu konuk etti.



Belkıs İbrahimhakkıoğlu “ Moral kaynağı olarak Tefvizname“ konulu sunumu ve akıcı üslûbuyla dinleyicilere manevi dünyalarında bir yolculuk yaptırdı.

Açılış konuşmasında davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür eden İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakıf Başkanı A. Hadi Atalar; “Vakıfımızda eğitim ve kültürel faaliyetlerinin yanı sıra öğrenci burs çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu akşam kıymetli Belkıs İbrahimhakkıoğlu Hocamızı dinlemek üzere bir araya geldik. Kendisine şimdiden çok teşekkür ediyorum” dedi.

Marifetnâme isimli eseriyle tanınan şair, müellif, mutasavvıf İbrahim Hakkı Hazretleri’nin hayatı, eserleri ve fikirlerinin ele alındığı konferansta, Mutasavvıfın hayatından önemli kesitleri dinleyicilere aktaracak olan İbrahimhakkıoğlu, daha sonra müellifin en değerli eserlerinden biri olan Tefviznâme hakkındaki duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Eserdeki şiirleri okuyan konuşmacı dinleyicilere maneviyat ikliminde kısa bir yolculuk yaptırdı.

Konferansa, Vakıf Üyeleri, Danışma Kurulu temsilcileri ve çok sayıda katılımcı katıldı.









Belkıs İbrahimhakkıoğlu kimdir?



1950 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve orta tahsilini Erzurum’da tamamladıktan sonra yüksek öğrenim için İstanbul’a gelerek İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Ancak çalışma hayatı yerine kültürel faaliyet ve hizmetleri tercih etti. Uzun yıllar Türk Edebiyatı Vakfı’nda çalışan İbrahimhakkıoğlu, Türk Edebiyatı dergisinin yazı işleri müdürlüğünü ve vakfın yönetim kurulu üyeliğini de yaptı. Çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayınlandı. Aşk ile An Seyretmek, Vahiy Sürecinde Kadın – Kadın Oradaydı,

Peygamber Öyküleri Seti (11 Kitap) adlı kitapları yayınlandı.

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