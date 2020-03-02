Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 – Atiker Konyaspor: 1

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Atiker Konyaspor’u ağırladı. Müsabaka 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Slimani’nin topuk pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Zajc’in vuruşu üstten auta çıktı.
49. dakikada Valbuena’nın çizgiye inerek yaptığı ortada topla buluşan Moses’in şutu direğin yanında dışarı çıktı.
67. dakikada sağ köşeden Valbuena’nın kullandığı korner vuruşuna iyi yükselen Slimani’nin kafa vuruşunu auta gitti.
70. dakikada Dirar’ın sağ kanattan açtığı ortaya iyi bir kafa vuruşu yapan Ayew’in topunu kaleci Serkan güçlükle kornere çeldi.
73. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Fofana’nın pasında topla buluşan Milosevic’in şutunu Volkan Demirel iki hamlede kontrol etti.
82. dakikada Dirar’ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Skrtel’in kafa vuruşu direğin yanında az farkla auta çıktı.
85. dakikada Valbuena’nın sol kanattan açtığı oraya Alper dokundu ve top filelere gitti. Ancak Fırat Aydınus, VAR’ı dinleyip ofsayt kararı verdi, gol geçersiz sayıldı.
90+4 dakikada sol çaprazda Dirar’ın pasıyla buluşan Alper’in şutu üstten auta çıktı.
Stat: Ülker
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu
Fenerbahçe: Volkan, Dirar, Sadık, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailsson (Eljif dk. 84 ?), Valbuena, Moses (Alper dk. 82 ?), Zajcv (Ayew dk. 62), Slimani
Yedekler: Harun, İsmail, Neustaedter, Serdar, Ferdi, Şener, Frey
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Jetovic, Volkan, Fofana (Opanasenko dk. 83 ?), Milosevic (Uğur Demirok dk. 90+3 ?), Traore (Yatabare dk. 74), Jahovic ?
Yedekler: Mahmut, Mücahit, Ali Çamdalı, Amir, Ferhat, Mücahit
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Fofana (dk. 36) (A.Konyaspor), Jailson (dk. 45+1) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Jahovic (dk. 33) (A.Konyaspor)
Sarı Kartlar: Skrtel, Sadık, Alper (Fenerbahçe), Skubic (A.Konyaspor)
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir
|24
|14
|7
|3
|46
|24
|+22
|49
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor
|23
|14
|6
|3
|54
|25
|+29
|48
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|24
|14
|6
|4
|42
|18
|+24
|48
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|24
|14
|6
|4
|45
|26
|+19
|48
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|24
|12
|4
|8
|38
|31
|+7
|40
|6
|Alanyaspor
|24
|11
|6
|7
|42
|24
|+18
|39
|7
|Fenerbahçe
|24
|11
|6
|7
|44
|31
|+13
|39
|8
|Göztepe
|23
|9
|7
|7
|29
|25
|+4
|34
|9
|Gaziantep
|24
|8
|7
|9
|35
|39
|-4
|31
|10
|Denizlispor
|24
|7
|6
|11
|23
|32
|-9
|27
|11
|Gençlerbirliği
|24
|7
|6
|11
|32
|42
|-10
|27
|12
|Antalyaspor
|24
|6
|8
|10
|27
|42
|-15
|26
|13
|Yeni Malatyaspor
|23
|6
|6
|11
|35
|34
|+1
|24
|14
|Çaykur Rizespor
|23
|7
|3
|13
|24
|39
|-15
|24
|15
|Konyaspor
|24
|4
|10
|10
|19
|32
|-13
|22
|16
|Kasımpaşa
|24
|5
|5
|14
|31
|49
|-18
|20
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|24
|4
|8
|12
|20
|42
|-22
|20
|18
|Kayserispor
|24
|4
|7
|13
|25
|56
|-31
|19
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