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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 – Atiker Konyaspor: 1


Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Atiker Konyaspor’u ağırladı. Müsabaka 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Slimani’nin topuk pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Zajc’in vuruşu üstten auta çıktı.

49. dakikada Valbuena’nın çizgiye inerek yaptığı ortada topla buluşan Moses’in şutu direğin yanında dışarı çıktı.

67. dakikada sağ köşeden Valbuena’nın kullandığı korner vuruşuna iyi yükselen Slimani’nin kafa vuruşunu auta gitti.

70. dakikada Dirar’ın sağ kanattan açtığı ortaya iyi bir kafa vuruşu yapan Ayew’in topunu kaleci Serkan güçlükle kornere çeldi.

73. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Fofana’nın pasında topla buluşan Milosevic’in şutunu Volkan Demirel iki hamlede kontrol etti.

82. dakikada Dirar’ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Skrtel’in kafa vuruşu direğin yanında az farkla auta çıktı.

85. dakikada Valbuena’nın sol kanattan açtığı oraya Alper dokundu ve top filelere gitti. Ancak Fırat Aydınus, VAR’ı dinleyip ofsayt kararı verdi, gol geçersiz sayıldı.

90+4 dakikada sol çaprazda Dirar’ın pasıyla buluşan Alper’in şutu üstten auta çıktı.

Stat: Ülker

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Fenerbahçe: Volkan, Dirar, Sadık, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailsson (Eljif dk. 84 ?), Valbuena, Moses (Alper dk. 82 ?), Zajcv (Ayew dk. 62), Slimani

Yedekler: Harun, İsmail, Neustaedter, Serdar, Ferdi, Şener, Frey

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Jetovic, Volkan, Fofana (Opanasenko dk. 83 ?), Milosevic (Uğur Demirok dk. 90+3 ?), Traore (Yatabare dk. 74), Jahovic ?

Yedekler: Mahmut, Mücahit, Ali Çamdalı, Amir, Ferhat, Mücahit

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Fofana (dk. 36) (A.Konyaspor), Jailson (dk. 45+1) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Jahovic (dk. 33) (A.Konyaspor)

Sarı Kartlar: Skrtel, Sadık, Alper (Fenerbahçe), Skubic (A.Konyaspor)

📆 16 Şubat 2019 Cumartesi 22:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 24 14 7 3 46 24 +22 49 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor 23 14 6 3 54 25 +29 48 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 24 14 6 4 42 18 +24 48 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 24 14 6 4 45 26 +19 48 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 24 12 4 8 38 31 +7 40
6 Alanyaspor 24 11 6 7 42 24 +18 39
7 Fenerbahçe 24 11 6 7 44 31 +13 39
8 Göztepe 23 9 7 7 29 25 +4 34
9 Gaziantep 24 8 7 9 35 39 -4 31
10 Denizlispor 24 7 6 11 23 32 -9 27
11 Gençlerbirliği 24 7 6 11 32 42 -10 27
12 Antalyaspor 24 6 8 10 27 42 -15 26
13 Yeni Malatyaspor 23 6 6 11 35 34 +1 24
14 Çaykur Rizespor 23 7 3 13 24 39 -15 24
15 Konyaspor 24 4 10 10 19 32 -13 22
16 Kasımpaşa 24 5 5 14 31 49 -18 20 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 24 4 8 12 20 42 -22 20
18 Kayserispor 24 4 7 13 25 56 -31 19

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