MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Manşet, Spor » Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Kadıköy’de
Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Kadıköy’de


Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Fenerbahçe-Konyaspor müsabakasını locadan takip ediyor.

Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Fenerbahçe-Konyaspor müsabakasını locadan takip ediyor.

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan müsabakayı sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza’da takip ediyor. Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda locada yerini alan Alex’e sarı-lacivertli taraftarlar destek tezahüratlarında bulunurken Alex ise tribünleri selamlayarak teşekkür etti.

📆 16 Şubat 2019 Cumartesi 22:00   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 24 14 7 3 46 24 +22 49 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor 23 14 6 3 54 25 +29 48 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 24 14 6 4 42 18 +24 48 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 24 14 6 4 45 26 +19 48 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 24 12 4 8 38 31 +7 40
6 Alanyaspor 24 11 6 7 42 24 +18 39
7 Fenerbahçe 24 11 6 7 44 31 +13 39
8 Göztepe 23 9 7 7 29 25 +4 34
9 Gaziantep 24 8 7 9 35 39 -4 31
10 Denizlispor 24 7 6 11 23 32 -9 27
11 Gençlerbirliği 24 7 6 11 32 42 -10 27
12 Antalyaspor 24 6 8 10 27 42 -15 26
13 Yeni Malatyaspor 23 6 6 11 35 34 +1 24
14 Çaykur Rizespor 23 7 3 13 24 39 -15 24
15 Konyaspor 24 4 10 10 19 32 -13 22
16 Kasımpaşa 24 5 5 14 31 49 -18 20 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 24 4 8 12 20 42 -22 20
18 Kayserispor 24 4 7 13 25 56 -31 19

BAĞLANTILAR