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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Ataşehir’de görevden el çektirilen birini aday gösterip yolsuzluğu ödüllendirmiştir


Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Ataşehir’de yaptığı açıklamada, “30 yıllık beklenti sona eriyor. Yenisahra – Barbaros 5 binlik ve binlik ölçekli imar planlarını çıkardık. Senelerdir sürümcede bırakılan bu meseleyi büyükşehir belediyemiz geçen hafta halletti.” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “3 katlı büyük İstanbul Tüneli Projesini hayata geçireceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

– Bu seçimler sadece belediye değil aynı zamanda beka seçimleridir. Bu seçimler, Cumhuriyetimizin 100. yılına nasıl gireceğimizin oylanacağı seçimlerdir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart’abu şekilde bakıyor, bu anlayışla hazırlanıyoruz.

– Onlar birbirini yerken biz Aydın’dan Sivas’a ülkemizin dört bir yanında milletimizle kucaklaştık.

– İstanbul neyse Diyarbakır da o. Terör anlayışı ile buluşursa her taraf çukur olur.

– Biz CHP gibi istismar siyaseti değil hizmet siyaseti yapıyoruz.

– Edirne’de, İzmir’de içme suyu sorunu vardı, biz çözdük.

– İstanbul Havalimanı’nın ilk etabını 29 Ekim’de açtık.

– 3 katlı büyük İstanbul Tüneli Projesini hayata geçireceğiz. 

– İstanbul’un iki yakasına toplamda yaklaşık 7 bin yataklı iki dev şehir hastanesi yapıyoruz.

– Şehrimizi dünyanın en yaygın ulaşım ağlarına kavuşturuyoruz.

– Dersimizi iyi çalıştık, yine çalışıyoruz. Atatürk Havalimanı yeni millet bahçesi olarak bambaşka olacak. Tabii orada bir pistimiz kalacak.

– 30 yıllık beklenti sona eriyor. Yenisahra – Barbaros 5 binlik ve binlik ölçekli imar planlarını çıkardık. Senelerdir sürümcede bırakılan bu meseleyi büyükşehir belediyemiz geçen hafta halletti. 

– CHP Ataşehir’de görevden el çektirilen birini aday gösterdi.

– Adı yolsuzluğa karışmış bir zatın aday gösterilmesi, yolsuzluğun ayrımcılığın ödüllendirilmesidir.

Galeri
📆 16 Şubat 2019 Cumartesi 21:46   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Başakşehir 24 14 7 3 46 24 +22 49 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor 23 14 6 3 54 25 +29 48 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 24 14 6 4 42 18 +24 48 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 24 14 6 4 45 26 +19 48 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 24 12 4 8 38 31 +7 40
6 Alanyaspor 24 11 6 7 42 24 +18 39
7 Fenerbahçe 24 11 6 7 44 31 +13 39
8 Göztepe 23 9 7 7 29 25 +4 34
9 Gaziantep 24 8 7 9 35 39 -4 31
10 Denizlispor 24 7 6 11 23 32 -9 27
11 Gençlerbirliği 24 7 6 11 32 42 -10 27
12 Antalyaspor 24 6 8 10 27 42 -15 26
13 Yeni Malatyaspor 23 6 6 11 35 34 +1 24
14 Çaykur Rizespor 23 7 3 13 24 39 -15 24
15 Konyaspor 24 4 10 10 19 32 -13 22
16 Kasımpaşa 24 5 5 14 31 49 -18 20 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 24 4 8 12 20 42 -22 20
18 Kayserispor 24 4 7 13 25 56 -31 19

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