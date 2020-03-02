Gazanfer Özcan Kadıköy’de anılıyor

Tiyatronun usta ismi Gazanfer Özcan, ölümünün onuncu yılında Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde Kozyatağı Kültür Merkezi’nde anılacak.



Yıllarını tiyatroya adamış, usta sanatçı Gazanfer Özcan aramızdan ayrılışının onuncu yılında anılacak. Özcan, 17 Şubat, Pazar saat 20:00’de Kozyatağı Kültür Merkezi’ndeki Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan sahnesinde “Matruşka” oyunuyla anılacak. İBB Şehir Tiyatroları tarafından sahneye konulan Matruşka oyununun yönetmeni Bora Seçkin, yazarı Tuncer Cücenoğlu ve oyuncuları Cem Karakaya, Derya Yıldırım.

Oyunda bir kadın bir erkek ilişkisinden yola çıkarak varoluştan bugüne değişmeyen rutine, iki insanın birbirini tanıma, anlama, bir arada yaşama mücadelesine yeniden ve farklı bir yorumla yaklaşan Matruşka’da ilişkilerde ideali arama uğraşısı mercek altına alınıyor.

Kadıköy Belediyesi, ustanın ölümünün ardından Kozyatağı Kültür Merkezi içindeki sahneye Gazanfer Özcan ve tiyatro sanatçısı eşi Gönül Ülkü’nün ismini vermişti.

Tarih: 17 Şubat 2019, Pazar

Saat: 20:00

Yer: Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi, Gönül Ülkü ve Gazenfer Özcan Sahnesi