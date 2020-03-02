Kartal’da, çöken binada beton kalitesi TSE standartlarına uygun değil

Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişiler tarafından hazırlanan ön inceleme raporu tamamlandı. Raporda, bina inşaatında yıkanmamış ve elenmemiş deniz kumunun kullanıldığı, beton kalitesinin de standartlara uygun olmadığı belirtildi.

Kartal’da 21 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin de yaralandığı bina çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişiler tarafından 5 sayfalık ön inceleme raporu hazırlandı. Raporda, apartmanda 47 kişinin ikamet ettiği ve binanın zemin katının büyük bir bölümünün tekstil deposu olarak kullanıldığı, binanın bodrum katının küçük bir bölümünde faaliyet göstermeyen eski marangoz atölyesi bulunduğu belirtildi.

Bina 7 katlı dizayn edilmiş

Yapı sahibi Hikmet Yeşilyurt’un 21 Mayıs 1992’de Kartal Belediyesi İmar Şefliğine adresteki binanın yıkılarak yenisinin yapılması hususunda müracaat ettiği, 17 Haziran 1992’de de “Yapı Yıkma Belgesi” alındığının görüldüğü, Kartal Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğünce 16 Ekim 1992 tarihinde mimari ve statik projelerin onaylandığı, onaylı bu projelerde binanın “bodrum zemin 5 normal kat” olmak üzere toplam 7 kat olarak dizayn edildiği kaydedildi.

Yıkanmamış ve elenmemiş deniz kumu kullanılmış

Olay yerinde inceleme ve numune alma çalışmalarının yapıldığı belirtilirken, çöken binanın inşaatında kullanılan betonun yıkanmamış ve elenmemiş deniz kumundan yapıldığı, deniz kumunun usulüne uygun elenip yıkanmamasından dolayı midye kabuklarına rastlandığı ve demirlerde korozyon oluştuğu bilgisine yer verildi.

Raporda, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında alınan karot numunelerinden bazılarının çıkarma aşamasında dağıldığı kaydedildi. Proje statik hesaplarında inşaatta kullanılacak beton sınıfının BS 16 (C16) olarak öngörüldüğü ancak beton basınç dayanım testi sonuçlarına göre, 19 numuneden 10’unun dayanım değerinin altında olduğunun tespit edildiği vurgulandı.

“Beton kalitesi TSE standartlarına uygun değil”

Bina inşaatı sırasında kullanılan beton kalitesinin projede öngörülen beton sınıfını karşılamadığı ve kullanılan betonun TSE standartlarına uygun olmadığı belirtildi.

Raporda, kazanın oluşumunda kasıt unsurunun bulunmadığı ancak alınacak tedbirlerle önlenebilir nitelikte olduğu belirtilirken, apartmanın inşaatında rol alan kişilerin olayın meydana gelmesinde kusurlarının olabileceği kaydedildi.