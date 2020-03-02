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AK Parti adayı Yavuz, “Kadıköy Sana Talibim”


AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz, 14 Şubat Sevgililer Gününde Bağdat Caddesinde halka açık ilk etkinliğini gerçekleştirdi. Kendisi de uzun yıllardır Moda’da yaşayan bir Kadıköylü olan Özgül Özkan Yavuz, “Kadıköy Sana Talibim” pankartıyla adaylıktaki iddiasını ortaya koydu. AK Partili aday Yavuz, 14 Şubat Sevgililer Günü anısına Kadıköy iskelesine inenleri karanfillerle karşıladıktan sonra hemşehrileri ile Bağdat Caddesi’nde kurulan stantta bir araya geldi.

Burada halkın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Özgül Özkan Yavuz’a, her yaştan Kadıköylü büyük ilgi gösterdi. Özgül Özkan Yavuz, yaşam kalitesini daha da yükselterek “Mutlu bir Kadıköy” yaratmak amacıyla yola çıktıklarını ve sorunları halkla el ele vererek en kısa zamanda çözeceklerini vurguladı.


Ak Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz, Kadıköy’de 14 Şubat Sevgililer Günü anısına karanfil dağıttı ve Kadıköylülerin sorunlarını, taleplerini dinledi.
Galeri
📆 15 Şubat 2019 Cuma 17:10   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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