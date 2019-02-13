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Kadıköy, Kartal ve Maltepe’de eski Başkanlar DSP’den mi aday olacak?


CHP Halk Partisi tarafından aday gösterilmeyen Mustafa Sarıgül, Celal Doğan gibi güçlü isimler bir bir DSP’den adaylıklarını açıklarken bu isimlere yenilerinin ekleneceği kulislerde konuşulmaya başlandı.

DSP küskünler merkezi mi?

Bülent Ecevit’in kurduğu ve üç kez iktidara taşıdığı Demokratik Sol Parti (DSP) yerel seçime gidilirken, özellikle muhalefet partilerinde kendilerine ‘adaylık’ için yer bulamayan isimlere kapılarını açması nedeniyle bir kez daha gündemde.

CHP’den ayrılan Mustafa Sarıgül, eski HDP milletvekili Celal Doğan’ın da aralarında bulunduğu isimlerin DSP’den aday olması birçok tecrübeli siyasetçilerinde benzer adımı atacakları yönünde değerlendirmelerini akıllara getiriyor.

Kadıköy’de dört dönem (20 sene) belediye başkanlığı yapan Av. Selami Öztürk gibi Maltepe’de bir dönem Belediye Başkanlığı yapan Dr. Mustafa Zengin ve Kartal’da iki dönem Başkanlık yapan Opr. Dr. Altınok Öz’de CHP’den aday gösterilmemelerinin ardından, DSP’den aday olmak gibi farklı bir adım atabilecekleri dile getiriliyor.   

Öz, Ben Kartal’da markayım!

Gündemle ilgili yaptığı bir değerlendirmesinde Başkan Öz, “Kartal’da ben bir markayım, her hangi bir partiden aday olsam rahatlıkla seçimi kazanırım. Ama benim hedefim Cumhuriyet Halk Partisi” söylerken, akıllara acaba DSP’den aday olmayı mı düşünüyor şeklinde değerlendirildi.

📆 13 Şubat 2019 Çarşamba 16:16   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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