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Gazeteci – Yazar Zeynep Göğüş, “Göç, Yerleşmek ve Mekanlar” konulu söyleşisiyle Tarihçi Kitabevi’nde


Deneyimli gazeteci-yazar Zeynep Göğüş, 16 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da Tarihçi Kitabevi’nde…

Gazeteciliğe TRT’de başlayan ve uzun yıllar bu kurumda çalışan Zeynep Göğüş, muhabir, Brüksel temsilcisi, ekonomi servisi şefi, TV programcısı ve köşe yazarı olarak çalıştı, pek çok ödül aldı.
1991 yılında yayınlanan “Bir Avrupa Rüyası” adlı kitabıyla günümüzdeki Avrupa Birliği tartışmalarını yıllar öncesinden gündeme taşıdı.
Bilgi Üniversitesi’nde “Küreselleşme ve Dünya Meseleleri”, Okan Üniversitesi”nde “Ülke Tanıtımı ve Kent Markaları” konulu dersler verdi. Avrupa Birliği ve iletişim alanında danışmanlık yaptı. Avrupa Birliği sürecini başından bu yana yakında izleyen Göğüş, bu konuda en geniş deneyime ve bilgiye sahip gazetecilerden biri.
Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı’nın yönetim kurulu üyesi, Kadın Adayları Destekleme Derneği’nin (KA.DER) kurucu üyesi, PEN Türkiye ve Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Göğüş’ün “Bir Avrupa Rüyası”, “Devekuşunun Kredi Kartı”, “Kadınlar Olmadan Asla”, “Oğluma Avrupa Mektupları”, “Işık Ülkesinden” adlı kitapları bulunmaktadır.
Zeynep Göğüş, sohbet tadında gerçekleşecek söyleşisinin ardından kitaplarını imzalayacak.

Bu keyifli söyleşi 16 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da. 

📆 13 Şubat 2019 Çarşamba 14:29   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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