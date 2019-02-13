Vatan Partisi Kadıköy Adayı Osman Erbil, projelerini açıkladı

Vatan Partisi Kadıköy Belediye Başkan Adayı Osman Erbil Kadıköy’ün sosyal, eğitim, kültür-sanat yaşamını kolaylaştıracak ve güzelleştirecek projelerini internet sitesinden kamuoyuna ilan etti. Kadınların meslek edinip üretecekleri projelerden, öğrencilerimizin dijital eğitim imkanlarından yararlanacağı projelere, yaşlılarımızın psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmasından, herkesin faydalanacağı bisiklet yoluna kadar çeşitli projeler açıklandı. O projelerden bazıları şunlar.

ENGELLİ MESLEK-SANAT-SPOR MERKEZİ

Engelli meslek-sanat-spor merkezi inşa edeceğiz. Engellilerimizi bir meslekte uzmanlaşmış, üretken insanlar haline getireceğiz. Geleceğin başarılı sanatçılarını ve sporcularını yetiştireceğiz.

SU SPORLARI TESİSLERİ VE ÇOCUK DENİZ KULÜBÜ

Suadiye ve Caddebostan’da belediye su sporları tesisi kuracağız. Başta yüzme ve yelkenli olmak üzere su sporlarını öğreteceğiz. Su sporlarının çocuk yaştan itibaren gençlerimize öğretilmesi için çocuk deniz kulübü kuracağız.

E-EV YEMEKLERİ

Kadınlarımızın ev yapımı yemek, konserve, kurutulmuş sebze, reçel, pestil, salamura yaprak-zeytin-turşu gibi ürünlerinin satışını sağlayacak bir e-mutfak zincirini internet üzerinden kuracağız.

BELEDİYE TANZİM MERKEZLERİ

Her mahallede açacağımız belediye tanzim satış merkezleriyle üreticinin ürünü doğrudan vatandaşlarımıza ulaştırılacak. Çiftçimizin ve hayvancılıkla uğraşan köylümüzün ürünü ucuz ve kolayca soframıza gelecek.

MİNİBÜS CADDESİ BİSİKLET YOLU

Minibüs yolundaki trafik sıkışıklığı bir ulaşım çilesine dönüşmüş durumda. Hem bu soruna çözüm bulmak hem de vatandaşlarımızı spora teşvik etmek için Bostancı’dan başlayarak Kadıköy’e kadar bir bisiklet yolu açacağız.

E-DERSHANE

Sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz için e-dershane platformu kuracağız. Öğrencilerin, bilgisayar başında öğretmenlerini görüntülü dinleyerek soru sorup yanıt alabilecekleri canlı dersler olacak.

EMEKLİ ÜRETİM ATÖLYESİ

Emekli vatandaşlarımızın ilgi alanlarına göre üretmeleri için mahalle atölyeleri açacağız. Ahşap boyamadan takı tasarımına, örgüden resme kadar çok sayıda alanda üretim imkânı sunacağız.

YAŞLILARIMIZLA GENÇLİK DİYALOĞU

Üniversite ve liselerimizle ortaklaşa hazırlayacağımız genç-yaşlı diyalaoğu projesinde, öğrencilerimizden gönüllü olanlar psikologlardan alacakları davranış eğitiminden sonra yaşlılarımızı evlerinde ziyaret edecek, onlarla vakit geçirecek, kitap okuyacak, enstrüman çalacak vb. paylaşımlarda bulunacak.

BELEDİYE SİNEMASI

Kadıköy’e vatandaşlarımızın aileleriyle keyifle gidebileceği bir belediye sinema salonu açacağız. Kar amacı gütmeyecek belediye sinemasında filmleri izlemek özel sinemalara göre çok uygun olacak. Yazlık sinema keyfini de Kadıköylülere yaşatacağız.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN KULÜBELER

Her parkta sokak hayvanları için kulübeler yapacak ve onları olumsuz hava şartlarından koruyacağız. Mama ve su kapları daima dolu olacak, aç ve susuz kalmalarına engel olacağız. Hayvanların bakımı ve parkın temizliği düzenli olarak sağlanacak.