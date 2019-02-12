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Metrobüs’te “İlerle” kavgası kanlı bitti


Beylikdüzü’nde seyir halindeki metrobüste çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı. Kavganın kalabalık metrobüste “biraz ilerle” tartışması nedeniyle çıktığı iddia edildi.

Olay, sabah saatlerinde Beylikdüzü’nden Avcılar istikametine seyreden metrobüste Saadetdere Metrobüs Durağı mevkinde yaşandı. Görgü tanıkların iddiasına göre Metrobüs içerisinde iki genç, yer yüzünden tartıştı. İddiaya kalabalık olan metrobüsteki gençlerden biri, diğerine “biraz ilerle” diyerek sitem etti. Çıkan tartışma sonrasında gençlerden birisi yanında taşıdığı kesici aletle diğer genci yaraladı.

İki tarafta Saadetdere Durağı’nda indi. Bacağından yaralanan genç durakta yere uzanıp yardım isterken olayı şüphelisi ise kaçtı. Olay yerinde yaralı gence ilk müdahale yolcular tarafından yapıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Ambulans ekipleri yaralı genci Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olaydan sonra kaçan şüpheliyi arıyor.  

📆 12 Şubat 2019 Salı 12:27   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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