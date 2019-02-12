Çekmeköy’de askeri helikopter düştü: 4 askerimiz şehit oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, helikopter kazasında 4 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, helikopterin düştüğü noktaya gelerek açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, “Saat 18.51 itibariyle 5. Kara Havacılık Alayına ait helikopter bilinmeyen bir nedenden dolayı maalesef düştü. Olay yerine iki dakika içinde itfaiye, AFAD geldi. 4 askerimiz yaralı olarak hastaneye ulaştı. 4 askerimiz şehit oldu. Üzüntümüz büyük. Olayla ilgili savcılığımız inceleme yapıyor. Başımız sağolsun. Şu anda kazanın sebebini hiç kimse bilemez” dedi.

MSB: “4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “UH-1 tipi helikopterimiz henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Kazada 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur” açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitler hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait UH-1 tipi helikopterimiz, henüz bilinmeyen bir nedenle Çekmeköy’de kaza kırıma uğramıştır. Kazada 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verdi.

Helikopter kazasında şehit olan askerlerin isimleri belli oldu

Çekmeköy’de helikopter kazasında şehit olan 4 askerin isimleri belli oldu. Savcılık, helikopterin düşmesine sebep olan olgular ile varsa kusuru bulunan tüm kişilerin tespiti amacıyla soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çekmeköy’de 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 11 Ocak günü saat 18.50 civarında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait UH-1 tipi askeri helikopterin İstanbul’un Çekmeköy ilçesi Kirazlıdere Mahallesi’nde bir site içine düştüğünün bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi. Olayda helikopterde bulunan Pilot Yüzbaşı Ümit Özer, Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar’ın şehit olduğu bildirildi. Soruşturma kapsamında görevlendirilen bir cumhuriyet başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısının derhal olay yerine intikal ederek inceleme yaptıkları, askeri helikopterin ait olduğu komutanlığa bağlı kaza kırım ekibinin de bölgede çalışma yaptığı belirtildi.

Açıklamada, gerekli adli muayenelerin tamamlanmasının ardından şehit cenazelerinin incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderileceği kaydedilerek, “Helikopterin düşmesine sebep olan olgular ile varsa kusuru bulunan tüm kişilerin tespiti ve haklarında yasal gereğinin yapılması amacıyla soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince olayla ilgili yayın yasağı kararı verildiği hususları kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.