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Ahmet Şimşek Koleji
Bluz Modelleri


Her daim severek bayanların üzerinde taşıdığı bluzlar günümüzde farklı renk ve model seçenekleri ile satışa sunuluyor. Tasarımcıların ellerinde hayat bulan bluz modelleri arasından siz de seçim yaparken, günümüz modasını yakından takip edeceğiniz markaların ürünlerini tercih etmelisiniz. Rahat kullanım imkanı sunan bluzlar gündelik kullanımdan tutunda özel gece ve davetlere kadar her daim severek üzerinizde taşıyabileceğiniz ürün grubu arasında yer alıyor. Seçimlerinizle stilinizi ve tarzınızı yansıtan modelleri tercih ederken siz de birinci sınıf kalite ile üretilen bluz modelleri etmek isterseniz, internetin gücünden yararlanabilirsiniz.

Bluz Modelleri Nerden Satın Alınır?

İnternet üzerinden bluz modelleri araştırması yaptığınızda zengin renk seçenekleri ile satışa sunulan birçok ürünü avantajlı fiyat seçenekleri ile bulabilirsiniz. Güvenilir ve geniş yelpazede satışa sunulan bluz modelleri için siz de internet üzerinden hizmet sunan alışveriş sitelerine bakabilirsiniz. İndirimli ürün ve geniş yelpaze ile satışa sunulan ürünler https://www.misspile.com/bluz adresinde sizi bekliyor. Siteye baktığınızda siz de birçok ürünü kolayca inceleyerek sipariş edebilir ve keyifle üzerinizde taşıyabilirsiniz.

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📆 11 Şubat 2019 Pazartesi 17:34   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 23 14 6 3 54 25 +29 48 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 24 14 6 4 42 18 +24 48 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Sivasspor 24 14 6 4 45 26 +19 48 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Başakşehir 23 13 7 3 43 23 +20 46 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 24 12 4 8 38 31 +7 40
6 Alanyaspor 24 11 6 7 42 24 +18 39
7 Fenerbahçe 24 11 6 7 44 31 +13 39
8 Göztepe 22 9 7 6 29 24 +5 34
9 Gaziantep 23 8 7 8 34 36 -2 31
10 Denizlispor 24 7 6 11 23 32 -9 27
11 Gençlerbirliği 24 7 6 11 32 42 -10 27
12 Antalyaspor 24 6 8 10 27 42 -15 26
13 Yeni Malatyaspor 23 6 6 11 35 34 +1 24
14 Çaykur Rizespor 23 7 3 13 24 39 -15 24
15 Konyaspor 24 4 10 10 19 32 -13 22
16 Kasımpaşa 24 5 5 14 31 49 -18 20 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 24 4 8 12 20 42 -22 20
18 Kayserispor 23 3 7 13 24 56 -32 16

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