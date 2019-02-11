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Saadet’in İBB Adayı Necdet Gökçınar


Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Bostancı Kültür Merkezi’nde İstanbul’un cepsiz ceketli belediye başkan adayları için tanıtım programı düzenledi. 31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi’nin İstanbul ve ilçe adayları halka takdim edilirken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı da açıklandı.

Karamollaoğlu, “İnanıyorum ki İstanbul’a en güzel hizmetler Necdet Gökçınar kardeşlerimizle gelecektir” dedi. Programa Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Ömer Faruk Yazıcı, Birol Aydın, Mesut Doğan, Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Nagehan Asiltürk ve Saadet Partisi’nin 39 ilçe başkanları ve belediye başkan adayları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Bostancı Kültür Merkezi’nde aday tanıtım programı düzenledi. Yoğun katılım ve coşkulu bir atmosferde gerçekleşen programda, Saadet Partisi’nin İstanbul ve ilçe adayları halka takdim edilirken Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayını da açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar oldu.

📆 11 Şubat 2019 Pazartesi 13:02   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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