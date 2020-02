Kadıköy’e şehir plancısı bir Belediye Başkan adayı; Özgül Özkan Yavuz

Kadıköy’ü görkemli ve ihtişamlı haline kavuşturacağız

“Kadıköy’ün kayıp yıllarını telafi edeceğiz” diyerek iddialı projelerle çalışmalarını yürüten Şehir Plancısı Özgül Özkan Yavuz, Kadıköylüyüm, Moda’da oturuyorum, sorunları çok iyi biliyorum” dedi.

AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz, hayata geçirilecek 50’ye yakın projeyle Kadıköy’e mutluluk getireceklerini söyledi. Halkın 30 yıldan bu yana hizmete ve yatırımlara ihtiyaç duyduğunu anlatan Yavuz, “Festival gibi etkinlikler için alanlar, altyapı yatırımları ve turizm atağıyla ilçe farklı bir vizyona kavuşacak” dedi.

AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz, seçim çalışmalarına ilişkin belirlenen yol haritası ve projelerini anlattı. Bütün kademeleriyle birlikte 29 Aralık akşamından itibaren çalışmalara başladıklarını ifade eden Yavuz, belirlenen planlar doğrultusunda Kadıköy’ün hak ettiği noktaya taşınacağını söyledi. Yaklaşık 30 yıldan bu yana ilçenin belediyecilik alanında bir ilerleme kaydetmediğini belirten Yavuz, “Kadıköy’ün kaybedilmiş yıllarını telafi edeceğiz. İlçeyi eski günlerindeki görkemli ve ihtişamlı haline kavuşturacağız” dedi.

Meslek olarak şehir plancısıyım, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama mezunuyum. Yerel yönetimler alanında yüksek lisansım var, İngiltere’de Türkiye’nin turizm politikaları alanında ikinci bir yüksek lisansım var. Ankara ve İstanbul’da çok uzun yıllar turizm Bakanlığı’nda görev yaptım. Hatta yurt dışında Türkiye Kültür Tanıtım Ataşesi olarak görev yaptım. En son İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Koordinatörlüğünü yaptım.

Sivil toplum alanında da kadın mücadelesi veren Kadın ve Demokrasi Derneği’nde de 6 yıldır görev yapıyorum. Dolayısıyla şehircilikle kültürle yerel planlamayla turizm ve ticarete ilişkin yüzlerce projeyi gerçekleştiren bir bürokratik hayattan sonra şimdi de yaşadığım yer olan Kadıköy’den bir şehir planlayıcısı ve kadın aday gösterilmekten gurur duyuyorum.

Her mahalle için farklı projeler geliştirdik

Kadıköy’de 21 mahallenin bulunduğunu ve her mahalle için farklı analiz çalışmaları yaptıklarını ifade eden Özgül Özkan Yavuz, “Seçim sürecinin ilk safhasında mahalle sakinleriyle bir araya geldik. Sorunları tek tek belirledik ve uzmanlarla birlikte sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirdik. Her mahallenin kendine özgü sorunları bulunuyor. Bizlerde bu sorunları göz önüne alarak her mahalle için farklı projeler geliştirdik. Bu projeleri geliştirirken mahallelilerin talepleri doğrultusunda uzmanlarla birlikte çalıştık” diye konuştu.

Artık insanlar Kadıköy’den taşınıyor, bunu dur dememiz gerekiyor

Depreme dayanıksız binaların yenilenmesi alanında ciddi çalışmalar yaptıklarını söyleyen Yavuz, “Artık insanlar Kadıköy’den taşınıyor. Çünkü burada yeşil alan yeterince yok, sahil alanı da verimli olarak kullanılmıyor. Parklarımız yetersiz ve otoparkımız yok. Aileler kendi ihtiyaçlarını yeteri kadar burada bulamadıkları için taşınmayı tercih ediyor” ifadelerini kullandı.

Kadıköy’ün planlanmasında süreci ve alanı iyi yöneteceğiz

Acilen plansız ve başıboş şekilde devam eden kentsel dönüşüm projelerinin kontrol altına alınması gerektiğini söyleyen Yavuz, eğitim döneminde kentsel dönüşüm üzerine çok sayıda çalışma yaptığını ifade etti. Yavuz, “ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kentsel Politika ve Yerel Yönetimler Programı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalıştım. ‘Türkiye’de Kentsel Yenileme Süreçleri ve Politikaları’ başlıklı tez çalışması yaptım. Alanı ve sahayı iyi bilmekteyim. Bir yerin planlamasını iyi yapmak istiyorsanız süreci ve alanı iyi yönetmeniz gereklidir” şeklinde konuştu.

Kadıköy’ü Kadın dostu kent’ haline getireceğiz

Kadıköy Belediye Başkan Adayı Yavuz ilçenin yeniden ayağa kalkması ve eski ihtişamlı görüntüsüne kavuşması için 50 yakın proje hazırladıklarını belirtti. Bunların başında ise kadın dostu kent projesinin geldiğini ifade eden Yavuz, “Birleşmiş Milletler’in ‘Kadın Dostu Kent’ diye bir kavramı bulunuyor. Bizim nüfusumuzun büyük bir kısmını da kadınlar oluşturmaktadır. Temel projelerimizin başında Kadıköy’ü kadın dostu kent haline getirmek var. Siz bir yeri kadın dostu kent noktasına getirebilirseniz orası herkes için daha güvenli hale gelmiş oluyor” dedi.

Kayıp yılları telâfi edeceğiz

Kadıköy’de 21 kilometrelik kıyı şeridinin olduğunu vurgulayan Yavuz, buranın daha etkin ve daha keyifli kullanılması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Kendi içinde kapanmış ve dünyadan kopmuş bir Kadıköy ile karşı karşıya karşıyayız. Kadıköy’ün kaybedilmiş yıllarını en kısa sürede telâfi edeceğiz. Bunu yaparken Kadıköylülüğe tekrardan değer katacağız” dedi. Kentte bilim, sanat ya da spor konuşmak yerine kaldırım konuşmak zorunda kaldıklarını ifade eden Yavuz, hiçbir yatırım yapılmadığı için halkın sorunlarının başında temel altyapı yetersizliği olduğunu ifade etti.

Kadıköy Uluslararası turizme açılmalı

Yavuz konuşmasına şöyle devam etti: “Kadıköy’de kültür ve turizm alanında yeniliklere kapı açmanız gerekiyor. Uzun yıllar Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda görev yaptım. İstanbul’u dünyaya tanıttık ve halkımız için ciddi bir gelir kapısı oluşturduk. Yapılan yatırımlar ve tanıtımlar neticesinde İstanbul’a yılda 30 milyona yakın yerli ve yabancı turist geliyor, şehir nüfusundan fazla turiste ev sahipliği yapıyor. Bu başarıyı Kadıköy’e de taşıyacağız.”

Kadıköy 30 yıldır hizmet alamıyor

Kadıköy’ün tarihin bakıldığında İstanbul’un en kıdemli ve en eski ilçelerinden birisi olma özelliğine sahip olduğunu belirten Yavuz, “Kadıköylü olmak eskiden bir ayrıcalıktı. Ancak şimdi öyle bir durum söz konusu değil. İlçede bir yıpranmışlık sorunuyla karşı karşıyayız. 30 senedir bu ilçe hak ettiği belediyecilik hizmetini maalesef alamıyor. İlçe kültür, turizm ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda büyük bir potansiyelin üstünde yer almasına rağmen bu değeri kullanamıyor bu da büyük bir kayıptır” dedi. Yavuz, “İlçemizde vatandaşlarımız evcil hayvan besleme konusunda ciddi oranlara sahip. Evde beslediğimiz hayvanlarımızın yanısıra sokakta da hayvan besleyen vatandaşlarımız bulunuyor. Bunlar için gezici hayvan sağlığı bakım ekipleri kurulacak. Hayvanlarımızın sağlık alanındaki tüm ihtiyaçları bu sistem sayesinde takip edilebilecek” ifadelerini kullandı.

Kadıköy’de ciddi derecede bir otopark sorunu yaşanıyor

AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz, kentsel dönüşüm alanında Kadıköy Belediyesi’nin sınıfta kaldığını ve süreci doğru yönetemediğini belirtti. Her tarafın şantiye alanına döndüğünü ve gerekli hiçbir önlemlerin alınmadığını beliren Yavuz, “Yapılan sorumsuzluklar beraberinde insan kayıplarını da getirdi. Vatandaşlarımız İş makinalarının sokaklarda kontrolsüz bir şekilde dolaşmasından dolayı hayatlarını kaybetti. Bunları kesinlikle kabul etmiyoruz” dedi. Yavuz, “Sahil alanının daha verimli kullanılması için gençlere yönelik festivaller düzenlemek istiyoruz. Sosyal alanda mahallelerimiz desteklenecek. Sağlıklı yaşam merkezleri, aile hekimleri, bağımlılıkla mücadele merkezine yönelik projelerimiz var. Bunların hazırlıklarını da tamamladık” dedi. Yavuz, “Kadıköy’de ciddi derecede bir otopark sorunu yaşanıyor. Bu trafik dolaşımını da olumsuz yönde etkilemektedir. Doğru noktalara doğru teknolojileri kullanarak otopark sistemleri inşa edilecek. Trafik sisteminde de büyük rahatlama yaşanacak” şeklinde konuştu.

ÖZGÜL ÖZKAN YAVUZ KİMDİR?

1973 yılında Ankara’da doğan Özgül Özkan Yavuz; ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun olan Özgül Özkan Yavuz, ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü “Kentsel Politika ve Yerel Yönetimler” programında Araştırma Görevlisi olarak görev yaparken “Türkiye’de Kentsel Yenileme Süreçleri ve Politikaları” başlıklı teziyle 1998 yılında yüksek lisans (MSc) diploması aldı.

1999 yılında kazandığı Avrupa Birliği Jean Monnet Programı bursuyla İngiltere’ye giderek Birmingham Üniversitesi, School of Public Policy, Centre for Urban and Regional Studies Bölümü’ nde turizm planlaması ve alan yönetimi konularında uzmanlaşarak “Türkiye’de Turizm Alanlarında Planlama ve Yönetim” konulu teziyle ikinci yüksek lisans derecesini (MSc) aldı.

1997 yılında Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü, Planlama Dairesi’ nde Şehir Plancısı olarak çalışmaya başlayan Yavuz, 17 yıl boyunca önce Turizm Bakanlığı sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yurtiçi ve yurtdışı çeşitli birim ve projelerinde görev yaptı.

2004 – 2007 yıllarında Hollanda Kültür ve Tanıtma Ataşesi olarak diplomatik görevde bulunan Yavuz, 2008-2010 arasında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın Uluslararası Tanıtımdan Sorumlu Direktörü olarak çalıştı. 2011’de atandığı İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcılığı görevini Temmuz 2014 tarihine kadar sürdüren Yavuz, bu görevinde kültür ve turizm alanında çeşitli ulusal ve uluslararası projelerin yürütücüsü oldu. Bu tarihten Kasım 2016’ya kadar İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Genel Müdürü olarak görev yapan Yavuz, aynı dönemde “EuropeanCities Marketing Association” isimli birliğin Yönetim Kurulu üyeliğine de seçilerek İstanbul’u uluslararası alanda temsil etti.

Aralık 2016 tarihinden 30 Kasım 2018’e kadar İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği görevini sürdürmüş olan Yavuz aynı zamanda İstanbul Kalkınma Ajansı’nın üyesi bulunduğu Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) Board of Directors, Kadın ve Demokrasi Derneği, Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesidir. Evli olan Yavuz, çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Hollandaca bilmektedir.

Galeri