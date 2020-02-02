“Tuzla’da Spor Zamanı” sezon açılışı yapıldı

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın ‘eğitim kenti Tuzla’ vizyonuyla her yaştan Tuzlalı’ya spor yapma imkanı sağladığı ve 37 branşta 2 bin 500 kursiyerin ücretsiz yararlandığı ‘Tuzla’da Spor Zamanı’ kursları bahar sezonu açılışında renkli görüntüler yaşandı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın ‘eğitim kenti Tuzla’ vizyonuyla her yaştan Tuzlalı’ya spor yapma imkanı sağladığı ve 37 branşta 2 bin 500 kursiyerin ücretsiz yararlandığı ‘Tuzla’da Spor Zamanı’ kursları bahar sezonu açılışında renkli görüntüler yaşandı.



Tuzla Belediyesinin her mahallede profesyonel eğitmenler nezaretinde okulların spor salonları ve spor tesislerinde ücretsiz spor yapma fırsatı sunduğu ‘Tuzla’da Spor Zamanı’ kurslarında bahar dönemi renkli görüntülerle başladı. 2. eğitim yılı 4. dönem başında düzenlenen “Tuzla’da Spor Zamanı” bahar sezonu açılışı Kafkale Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Programda kurslara katılan sporcuların kortej yürüyüşü, jimnastik, tekvando, kick box, eskrim ve halk oyunları ekiplerinin folklor gösterileri yer aldı. Harlem Karizma gösteri grubu, basketbol şovu ile programa renk kattı.

“Türkiye’de ve dünyada ses getirecek sporcular yetiştirmek istiyoruz”



Tüm sportif branşlarda faaliyetlerin olduğu bir Tuzla hayal ettiklerini dile getiren Belediye Başkanı Yazıcı, “Tuzla Belediyemizin etkinliklerinin yeni bir dönemine daha başlıyoruz. Biz özellikle olimpik branşlar dahil olmak üzere bütün branşlarda her türlü çalışmanın ve spor faaliyetinin olduğu bir Tuzla hayal ettik. Sosyal ve kültürel belediyeciliği faaliyetlerimizle geliştirirken aynı zamanda gençlerimize spor yaptırmanın kötü alışkanlıklara alınacak en önemli tedbirin gençlerimizi meşgul etmek olduğuna inanıyoruz. Kendilerini ispat etme konusunda bu tür faaliyetlerle birlikte Türkiye’de ve dünyada ses getirecek sporcular yetiştirmek istiyoruz. Halkımızla birlikte bütün çocuklarımızın sportif faaliyetlere yönelmesi için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.



Programa Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, sporcular ve aileleri katıldı. Etkinlikte Tuzla’da Spor Zamanı Kurs Merkezleri, İbni Sina Ortaokulu, Tuzla Cezeri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Evliya Çelebi Ortaokulu, Ulubatlı Hasan Ortaokulu, TOKİ Yahya Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tapduk Emre İlkokulu, Barış Manço İlkokulu, Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı, Tuzla Belediye Stadı Spor Salonu öğrencileri hünerlerini sergiledi.

Tuzla’da Spor Zamanı



Tuzla’da Spor Zamanı kursları Eylül 2017’de başladı. Tuzla Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tuzla İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle sürdürülen proje, 4 yaşından itibaren herkesi kapsayan bir spor seferberliğine dönüştü. Yüzmeden tenise, basketboldan eskrime, voleyboldan okçuluğa 37 farklı branşın yer aldığı kurslar, 7 farklı bölgede okulların kapalı spor salonları ve Tuzla Belediyesinin spor tesislerinde düzenleniyor. Kurs öğretmen ve eğitmen ücretleri ile malzeme desteği Tuzla Belediyesi tarafından sağlanan kurslardan sporseverler ücretsiz yararlanıyor. Tuzlalı’yı sporla buluşturan Tuzla’da Spor Zamanı, her yaştan vatandaşa spor yapma alışkanlığını kendi mahallesinde kazandırıyor. Tuzla’da Spor Zamanı kapsamında futsal, voleybol, masa tenisi turnuvaları da düzenlenerek ilçede sporun her dalı yaygınlaştırılıyor. Tuzla’da Spor Zamanı’nda keşfedilen çocuk ve genç yetenekler Türk sporuna kazandırılıyor.