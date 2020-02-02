Galatasaray Trabzonspor’u 3 golle yıktı!

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Galatasaray – Trabzonspor… Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında kendi sahasında Trabzonspor’u konuk etti.

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1’lik skorla kazanmayı başardı. Sarı – Kırmızılılar’a galibiyeti getiren golleri penaltıdan Diagne ve Belhanda (2) kaydetti. Trabzonspor’un tek sayısı ise Rodallega’dan geldi.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 39’a yükseltti ve lider Başakşehir ile arasındaki puan farkını 6’ya düşürdü. Trabzonspor ise 33 puanda kaldı.

Mbaye Diagne ilk maçında fileleri havalandırdı

Galatasaray’ın yeni transferi Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, ilk maçında Trabzonspor ağlarını havalandırmayı başardı.

Galatasaray’ın devre arası transfer döneminde Kasımpaşa’dan kadrosuna kattığı Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı formayı ilk kez Trabzonspor karşısında giydi. Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Diagne, Teknik Direktör Fatih Terim tarafından 11’de görevlendirildi. Mücadelenin 20. dakikasında topun başına geçen 27 yaşındaki futbolcu, meşin yuvarlağı kalenin sağından ağlarla buluşturdu.

Bu sezon Kasımpaşa’da 20 gol atan başarılı futbolcu, Trabzonspor’a karşı attığı golle sayısı 21’e çıkardı.

Belhanda bu sezonun ilk gollerini attı

Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Trabzonspor karşısında attığı 2 golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray’da Faslı futbolcu Younes Belhanda da sahneye çıktı. Mücadelenin 45. dakikasında uzaktan çektiği şutta rakip fileleri havalandıran Belhanda, takımının ikinci golünü kaydetti. 48. dakikada yine uzaktan şu çeken Belhanda, kendinin ikinci takımının üçüncü golünü attı. Faslı futbolcu böylece bu sezon ilk gollerini bordo-mavililere karşı atmış oldu.

Bu sezon 13 Süper Lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupası olmak üzere 20 müsabakada görev alan 28 yaşındaki futbolcu 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Sofiane Feghouli bu sezonki ikinci asistini yaptı

Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Trabzonspor maçında Belhanda’nın golünde yaptığı asistle bu sezon ikinci kez gol pası verdi.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Trabzonspor’u ağırlayan Galatasaray’da maça 11’de başlayan Sofiane Feghouli, Younes Belhanda’nın golünde asist yaptı. Mücadelenin 48. dakikasında Belhanda’nın attığı golde pası veren Feghouli, bu sezon ikinci asistine imza attı.

Bu sezon 17 Süper Lig, 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupası olmak üzere toplam 23 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 2 gol, asistle mücadele ediyor.

Emre Akbaba 135 gün sonra sahada

Sakatlığını atlatan Galatasaray’ın başarılı futbolcu Emre Akbaba, 135 gün sonra Trabzonspor maçında süre aldı.

Galatasaray’ın milli futbolcusu Emre Akbaba, sakatlığından sonra ilk olarak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Hatayspor’a karşı oynanan müsabakanın kadrosunda yer almış fakat oyuna girmemişti. Emre, Trabzonspor maçıyla birlikte yeşil sahalara döndü. 26 yaşındaki futbolcu, Trabzon müsabakasının 89. dakikasında Younes Belhanda’nın yerine oyuna dahil oldu. Başarılı futbolcu böylece 135 gün sonra sarı-kırmızılı formaya kavuştu.

Akbaba, en son Süper Lig’in 7. haftasında 28 Eylül 2018 tarihinde Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan B.B. Erzurumspor karşılaşmasında süre almış, 38. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Osman Gökhan Bilir

Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ndiaye (Selçuk dk. 86 ?), Donk, Feghouli (Yunus dk. 83 ?), Belhanda (Emre Akbaba dk. 89 ?), Onyekuru, Diagne

Yedekler: İsmail, Emre Taşdemir, Ahmet, Semih, Ömer, Muğdat, Mitroglou

Teknik Direktör: Fatih Terim

Trabzonspor: Arda Akbulut, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Vahid Amiri, Toure (Abdulkadir Parmak dk. 46), Yusuf, Nwakaeme, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Rodallega

Yedekler: Muzaffer, Ali Osman, İbanez, Murat, Berkay, Batuhan, Sosa

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Diagne (dk. 21), Belhanda (dk. 45 ve 51) (Galatasaray), Rodallega (dk. 30) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Diagne, Donk, Belhanda, Linnes (Galatasaray), Arda Akbulut (Trabzonspor)

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