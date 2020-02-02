MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Genel, Manşet, Toplum » Temeli atılacak olan AKM alanı havadan görüntülendi
Temeli atılacak olan AKM alanı havadan görüntülendi


Atatürk Kültür Merkezi’nin yıkılmasının ardından yerine yapılacak olan yeni opera binasının temeli yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle atılacak.

Atatürk Kültür Merkezi’nin yıkılmasının ardından yerine yapılacak olan yeni opera binasının temeli yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle atılacak. Atatürk Kültür Merkezi alanının son hali ise havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü Taksim Meydanı’nın simge yapılarından biri olacak olan Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) temelini atacak. 2008’de kapılarını kapatan ve daha sonra yıkımı gerçekleştirilen AKM’nin yerine yapılacak olan yeni opera binasının temel atma töreni Pazar günü gerçekleşecek.

2017 yılı Şubat ayında yıkımına başlanan AKM’de hafriyat çalışmaları sona erdi. Hazırlıkları tamamlanan ve temel atma törenini bekleyen AKM’nin son hali havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde törende protokol için hazırlanan dev çadır da dikkat çekti.

AKM’nin yeni binası Mimar Murat Tabanlıoğlu tarafından tasarlandı. 2 bin 500 kişilik opera salonuyla dünyanın en büyük salonları arasında yer alması beklenen AKM içerisinde konser, tiyatro salonları, sinemalar, kütüphaneler, tasarım dükkanları ve bunların arasında restoranlarıyla tasarlandı. AKM’nin 365 gün kullanılan yeni kültür mekanı olarak hizmet vermeye başlaması da hedefleniyor. AKM’nin tüm cephesi içerideki gösterimlerin dışarıda gösterilmesi için büyük bir dev ekran haline getirilecek.

📆 09 Şubat 2019 Cumartesi 13:56   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 23 13 7 3 43 23 +20 46 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor 22 13 6 3 49 23 +26 45 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 23 13 6 4 39 18 +21 45 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 23 13 6 4 42 26 +16 45 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 23 11 6 6 41 22 +19 39
6 Fenerbahçe 23 11 5 7 42 29 +13 38
7 Beşiktaş 23 11 4 8 36 30 +6 37
8 Göztepe 22 9 7 6 29 24 +5 34
9 Gaziantep 23 8 7 8 34 36 -2 31
10 Gençlerbirliği 23 7 6 10 32 39 -7 27
11 Antalyaspor 23 6 7 10 25 40 -15 25
12 Yeni Malatyaspor 22 6 6 10 35 32 +3 24
13 Denizlispor 23 6 6 11 21 32 -11 24
14 Çaykur Rizespor 22 7 3 12 22 34 -12 24
15 Konyaspor 23 4 9 10 19 32 -13 21
16 MKE Ankaragücü 23 4 8 11 20 39 -19 20 2020-21 1.Lig
17 Kasımpaşa 23 5 4 14 31 49 -18 19
18 Kayserispor 23 3 7 13 24 56 -32 16

BAĞLANTILAR