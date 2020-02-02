Kadıköy’de kış sanat festivali başlıyor

Türkiye Gençlik Akademisi Kadıköy Belediyesi desteğiyle sanatla sosyal sorumluluğu birleştiren Kış Sanat Festivali’ni başlatıyor.

Türkiye Gençlik Akademisi bu yıl da 3. kez Kadıköy Belediyesi ile el ele vererek, Kış Sanat Festivali’ni başlatıyor. 9 -10 Şubat tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan festivalin gelirleri Türkiye Gençlik Akademisi’nin yürtttüğü Hayat Ağacı projesi kapsamında robotik kodlama ve yazılım sınıflarının açılması amacıyla kullanılacak ve biletlere Mobilet.com üzerinden erişim sağlanabilecek.

Bu yıl festival programının ilk gününde radyocu Ali Bilal Bal söyleşisinin ardından Bulut Fabrikası tiyatro oyunu ve Yasemin Şefik stand-up gösterisi sahnede olacak. Günün kapanışı ise rock müzik grubu Sarmaşık ve Melis Danişmend konserleri ile olacak. Yine ilk gün sahne programlarının yanında Tango, Seramik ve Yaratıcı Drama Atölyeleri yer alıyor.

Festivalin ikinci gün programı da birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak. İkinci günü Ercan Kesal söyleşisiyle başlayacak festival, Tiyatro Mundus’un Dört Mevsim oyunu ile devam edecek. Ardından Saman Alevi tiyatro oyunu sahnelenecek. Festivalin kapanışında C Blok adlı müzik grubunun ardından Birkan Nasuhoğlu sahne alacak. İkinci gün sahne programlarına Balfolk Dans Atölyesi, Mandala Yapım Atölyesi ve Yaratıcı Drama Atölyesi eşlik edecek.

Toplanan gelirlerin Hayat Ağacı Projesi kapsamında kullanılacağı festivale herkes davetli.

9 Şubat Cumartesi

14:00 Ali Bilal Bal Söyleşi

15:30 Bulut Fabrikası Tiyatro

18:00 Yasemin Şefik Stand-up

20:00 Sarmaşık Müzik Performans

21:00 Melis Danışmend Konser

14:30 Arjantin Tango(Hakan Merter)

15:00 Seramik Atölyesi(Aslı Ertürk)

17:00 Tiyatro Mundus ile Yaratıcı Drama Atölyesi

10 Şubat Pazar

14:00 Ercan Kesal Söyleşi

15:30 Dört Mevsim Tiyatro

17:45 Saman Alevi Tiyatro

20.00 C Blok Konser

21.00 Birkan Nasuhoğlu Konser

15:00 Balfolk Dans Atölyesi

15:00 Mandala Yapım Atölyesi

17:00 Tiyatro Mundus ile Yaratıcı Drama Atölyesi

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