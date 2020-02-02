“Kosovalı Peer Gynt” Oyunun Galası yapıldı

İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun 2018 – 2019 tiyatro sezonu yeni oyunlarından“Kosovalı Peer Gynt” nin galası 07 Şubat Perşembe günü Cevahir Salon 1’de yoğun bir katılımla gerçekleşti. Galaya basın mensupları, jüri üyelerinin de bulunduğu kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

27 Aralık 2018 tarihinde prömiyer yapan oyun; 1990 – 2014 yılları arasında ülkesindeki olumsuzluklardan kaçıp diğer Avrupa ülkelerinde yaşamını sürdürmeye çalışan genç bir insanın dramatik serüvenini gerçekçi-şiirsel bir dille anlatıyor.

Yeton Neziray’ın yazıp Senem Cevher’in dilimize çevirdiği oyunu Saydam Yeniay yönetiyor. Behlüldane Tor’un dekorları tasarladığı oyunun kostüm tasarımında Mihriban Oran, ışık tasarımında İ. Önder Arık yer alıyor. Türkü Deyiş Çınar’ın müziklerini bestelediği oyunun koreografisi Alparslan Karaduman’a, dramaturgisi ise Yeşim Gökçe’ye ait.

Oyunda; Erşan Utku Ölmez, Funda Eskioğlu, Fatma Öney, Yener Sezgin, Hakan Şahin, Volkan Işılay, Duhan Şahin, Yusuf Can Sancaklı, Nurhayat Boz, Ozan Dağara, Nazime Birben Akbulut, Duygu Aydoğmuş ve Zekayi Metin rol alıyor.

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