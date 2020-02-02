Şerdil Dara Odabaşı’ndan Vatan Partisi Kadıköy Adayı Osman Erbil’e ziyaret

CHP Kadıköy Belediye Başkan Adayı Şerdil Dara Odabaşı, ziyaretlerinden ilkini Vatan Partisi Kadıköy İlçe Teşkilatı’na yaptı. Odabaşı’nın rakibi, Vatan Partisi Belediye Başkan Adayı Osman Erbil, CHP adayına televizyonda açık oturuma çıkma teklifini yaptı.

CHP Kadıköy Belediye Başkan Adayı Şerdil Dara Odabaşı, siyasi ziyaretlerinden ilkini Vatan Partisi Kadıköy İlçe Teşkilatı’na yaptı. CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin ile birlikte Vatan Partisi Kadıköy İlçe Teşkilatı’na giden Odabaşı, burada Kadıköy Belediye Başkan Adayı olan rakibi Osman Erbil ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle buluştu. Yerel seçimler üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunan iki belediye başkan adayı, birbirlerine şans dileklerini ilettiler.

TV’DE AÇIK OTURUM ÖNERİSİ

Vatan Partisi Kadıköy Belediye Başkan Adayı Osman Erbil, CHP adayına, “AKP-CHP-Vatan Partisi olarak TV’de açık oturuma çıkalım” diyerek teklif yaptı. Öneriye sıcak bakan Şerdil Dara Odabaşı; “Kadıköy için tüm partilerin adayları belli olsun, sonrasında bunu gerçekleştirelim” dedi. Buluşmanın sonunda Osman Erbil, Şerdil Dara Odabaşı‘na Atatürk’ün “Nutuk” kitabı ve “Andımız”ı hediye etti. .