Türk Sanatçılar İtalya’da

Vernice Sanat Fuarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da İtalya’nın Forli şehrinde 15-18 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu fuar İtalya’da sanatçıların bağımsız olarak katılabildiği tek fuar olma özelliğine sahip olması bakımından çok önemlidir. Sanatçıların, sanat ve kültür derneklerinin büyümesi ve gelişmesi için özel olarak tasarlanmış ve düzenlenmiş bir etkinliktir.

Ferdan Yusufi ve Giorgio Bertozzi’nin yönettiği, NeoArtGallery Associazione Culturale tarafından 4. edisyonu yapılacak olan EuroExpoArt ise fuarın içinde uluslararası sanatçılar için ayrılmış bir bölümdür. Bu yıl 17.si gerçekleşecek olan fuarda, birçok Avrupa ve Asya ülkesinden farklı sanatçıların, özellikle de Türk sanatçıların katılımı için yol açılmakta ve destek verilmektedir.

Katılan sanatçılar EuroExpoArt bünyesinde düzenlenen yarışmaya da katılma şansına sahiptir. Yarışma, fuara gelen sanatseverlerin SMS oylaması ile gerçekleşecektir. Çeşitli ödüller arasında özellikle farklı boyutlarda sergileme alanı veya bir sanat dergisinde ilan ya da tanıtım yazısı ilgi çekmektedir. Bu yıl da Fuar boyunca düzenlenecek çeşitli etkinlikler, yarışmalar, jürinin ve halk oylamasının sonucunda verilecek ödüller fuara heyecan katmaya devam edecektir.

Ayrıca bu yıl fuar kapsamında 6 farklı etkinlik gerçekleştirilecek. Bu etkinlikler sırasıyla şöyle:

1-Carnival Town

2-Buongiorna Europa

3-Aforismi

4-Highligths

5-Oggetti Smarrigi sanatçı İgnzio Fresu Enstalasyonu

6-Quattro x Qoattro 4×4 projesi

Türkiye’den birçok önemli sanatçının katılacağı fuarın yarışma jürisinde ise, Fuar Başkanı Gilberto Tedaldi, Art Direktör Ferdan Yusufi, Art&Art Dergisi Editörü Roberto Sparaci, Musa Güney, Claudio Orlandi, Serdal Kesgin ve sanat eleştirmenleri Maurizio Vitiello, Giuseppe Salerno bulunuyor.

EuroExpoArt bilgilerine www.euroexpoart.com adresinden ulaşılabilir.



15 Mart günü kapılarını ziyaretçilere açacak olan 2019 Vernice Sanat Fuarı, farklı uluslardan çok sayıda sanatçıyı ve binlerce eseri, 4 gün boyunca İtalyan sanatseverlerle buluşturacak.