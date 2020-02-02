Sigiriya, 500 Kadın Figürünün resmedildiği Arslan Kaya Sarayı

Gelin hep birlikte hayal kuralım.

Bir orman düşünelim, öyle böyle olmasın hani bayağı orman, bayağı yeşil üstelik, heybetli.

Hayal ya bu, diyelim ki ormanın ortasında kocaman göğe yükselmiş bir arslan olsun. Tam anlamı ile bir arslan figürü.

Şimdi biz iyice abartalım buraya asma köprüler koyalım,

1000’i aşan basamaklar ve merdivenlerle çevrili olsun.

Durun daha bitmedi,

Duvarlarında eski kök boyalı resimler olsun üstelik bu resimlerde çoookkk eskilerden kalmış olsun.

Resimlerde kadın figürleri olsun, kaç tanemi 500 adet olsun. Neden kadın figürü denildiğinde de bu bir bilinmiyor densin, belki de sonradan biliriz diyelim.

Bu ormanın içindeki kocaman aslan elbette bir kaya. Lakin birebir aslan diyelim.

Burada ayna duvarlar olsun.

Ayna duvarlar, özel maddelerle parlatıldığından ayna gibi olsun.

Masal bu ya bu kaya arslan aslında bir saray olsun.

Sarayda bir kral olsun.

Eğlenceye çok düşkün olduğundan kadın figürleri yaptırmış olsun.

Burası kale saray olunca etrafını çevreleyen 200 metreyi bulan yükseklikte surlar olsun ve hemen altlarında hendekler bulunsun.

Peki, burası nerede olsun?

Sri Lanka’ da olsun mesela.

Mesela Sigiriya olsun ve eşsiz manzarası ve gizemleriyle ormanın derinliklerinde taştan bir kale olarak turistleri çeksin.

Nedeni burada tarih olsun.

O’da şöyle olsun.

M. Ö 3.yüzyıla kadar uzanan bir efsane olsa ne güzel olur.

İlk olarak Budist rahipler tarafından ibadet amaçlı yapılsa mesela.

Sonrasında Kaya Mabet, 4. yüzyılda Kral Kassapa’nın sarayı olsun.

Birde şöyle bir efsane olsun.

Bir kral, kardeşine tahtı kaptırmamak için babasını esir alsın,

Sonrasında babasının ölümüne sebep olsun.

Tabi ondan sonra da korkusundan bu saray benzeri yeri inşa ettirsin.

Orada korunaklı olarak yaşasın.

Siz burayı çok merak ettiniz mi?

Bunun bir hayal değil gerçek olduğunu bilseniz oraya gider misiniz?

Burası muhteşem gizemli bir yer.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bir yer.

Sigiriya, girişindeki aslan pençelerinden dolayı ‘Aslan Kayası’ olarak da bilinen bir yer.

Hayal ya da gerçek,

Enteresan yerleri görmek de hayal etmekte bence çok güzel…

Nazan Şara Şatana