Kadıköy’de küresel iklim gündemi

Kadıköy Belediyesi aşırı iklim olayları, sera gazları, kirlilik gibi dünyanın ortak sorunu haline gelen küresel iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Küresel iklim değişikliğine yönelik yerelden başlayarak küresel ölçeğe kadar neler yapılabileceği Tasarım Atölyesi Kadıköy’de(TAK) gerçekleşen “Kentler İçin BM İklim Zirveleri” eğitim programında tartışıldı.

FARKLI SEKTÖRLERDEN KATILIMCILAR BİR ARAYA GELDİ

Kadıköy Belediyesi, 2017 yılında başlayıp bir yıl içerisinde tamamlanan Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi’nin ardından “Kentler İçin BM İklim Zirveleri” eğitim programını hayata geçirdi. Program Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden(ODTÜ) bir grup öğrencinin oluşturduğu Change for Climate (C4C) proje ekibi, Sistem Düşüncesi Derneği ve Kadıköy Belediyesi ortaklığında Tasarım Atölyesi Kadıköy’de gerçekleşti. Kentler İçin BM İklim Zirveleri” projesinde farklı sektörlerden seçilen 35 katılımcı yerelden küresel ölçeğe iklim değişikliği ile mücadele konusunda yapılabilecekleri masaya yatırdı. Kadıköy Belediyesi çalışanlarının da yer aldığı eğitimde, BM İklim Zirveleri’nde yaşanan gelişmeleri takip edebilme ve raporlayabilme konusunda bilgiler verildi. “BM İklim Zirveleri” ve “Yerel Yönetimler” başlıklı iki oturumun yer aldığı eğitimde dünya iklim simülasyonu, karbon ayak izi, düşük karbon ekonomisi ve küresel sıcaklık tahminleri gibi konuları içeren atölyeler düzenlendi.

HAREKETE GEÇME ZAMANI

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) açıkladığı verilere göre, sanayi öncesi döneme kıyasla dünyamızın acilen 1,5̊C ısınmayla sınırlandırılması gerekiyor. 1,5̊C ve 2̊C senaryoları dünya için tehdit oluşturuyor ancak ülkelerin küresel ısınmayı durdurmaya yetecek taahhütleri bulunmuyor. Üstelik her geçen gün bu ısınmanın tetiklediği aşırı iklim olayları gündelik hayatımızı daha fazla etkiliyor. Kadıköy’de yerel düzeyde yapılan iklim politikalarını dünyanın diğer ülkelerine anlatmak, o ülkelerin deneyimlerinden beslenmek ve çeşitli düzeylerde ortaklıklar sağlamak için bir niyet beyanı niteliğindeki bu eğitim, adaptasyon ve azaltım politikalarına da yeni kapılar aralayabilecek.