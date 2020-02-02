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CHP Maltepe örgütünden tekrar aday gösterilen Ali Kılıç’a tepki eylemi!


Maltepe meydanında bir gurup CHP’li İlçe örgütü üyesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday olarak açıklanan mevcut Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın aday gösterilmesine tepki olarak eylem yaptılar.

Önceki gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından resmen Maltepe Belediye Başkan Adayı olarak Ali Kılıç ismi açıklandıktan hemen sonra aynı gün Maltepe İlçe Örgütü topluca istifa etmişti.

CHP Maltepe eski Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu, tarafından yapılan açıklamalarda; “Biz Maltepeliler olarak bu yanlışa dur diyeceğiz. Bugün Maltepe halkı neden sokakta, neden bu eylemi yapıyoruz, herkes görsün. Maltepe örgütü günü geldiği zaman kendi yöneticilerine bile yanlış yapıyorsunuz diyebilecek iradeye sahip güçte bir örgüttür. Bizim bu kararlılığımızdan hiçbir kuvvet geri döndüremez” dedi.

Eyleme katılan topluluk Emniyet Müdürlüğünde yürütülen resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Maltepe sahiline inerek oradan da Ankara’ya Adalet yürüyüşü gerçekleştireceklerini belirttiler.

Galeri
📆 08 Şubat 2019 Cuma 12:27   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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