Kartal’da çöken binada ölü sayısı 12’ye yükseldi

İstanbul Kartal’da çöken 8 katlı binanın enkazında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan kişinin naaşı ambulansla hastanenin morguna kaldırıldı. Böylelikle enkaz altında hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükselmiş oldu. Öte yandan yaralı halde enkazdan çıkarılan vatandaşların sayısının 13 olduğu belirtilmişti.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|22
|13
|6
|3
|49
|23
|+26
|45
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Galatasaray
|23
|13
|6
|4
|39
|18
|+21
|45
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Sivasspor
|23
|13
|6
|4
|42
|26
|+16
|45
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Başakşehir
|22
|12
|7
|3
|41
|22
|+19
|43
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|23
|11
|6
|6
|41
|22
|+19
|39
|6
|Fenerbahçe
|23
|11
|5
|7
|42
|29
|+13
|38
|7
|Beşiktaş
|23
|11
|4
|8
|36
|30
|+6
|37
|8
|Göztepe
|22
|9
|7
|6
|29
|24
|+5
|34
|9
|Gaziantep
|23
|8
|7
|8
|34
|36
|-2
|31
|10
|Gençlerbirliği
|23
|7
|6
|10
|32
|39
|-7
|27
|11
|Antalyaspor
|23
|6
|7
|10
|25
|40
|-15
|25
|12
|Yeni Malatyaspor
|22
|6
|6
|10
|35
|32
|+3
|24
|13
|Denizlispor
|22
|6
|6
|10
|21
|30
|-9
|24
|14
|Çaykur Rizespor
|21
|7
|3
|11
|21
|32
|-11
|24
|15
|Konyaspor
|23
|4
|9
|10
|19
|32
|-13
|21
|16
|MKE Ankaragücü
|23
|4
|8
|11
|20
|39
|-19
|20
|2020-21 1.Lig
|17
|Kasımpaşa
|22
|4
|4
|14
|29
|49
|-20
|16
|18
|Kayserispor
|23
|3
|7
|13
|24
|56
|-32
|16
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