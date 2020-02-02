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Kartal’da çöken binada ölü sayısı 12’ye yükseldi


KARTAL’DA ÇÖKEN BİNANIN ENKAZINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kartal’da çöken 8 katlı binada 1 kişinin daha cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı, ölü sayısı 12’ye yükseldi.

İstanbul Kartal’da çöken 8 katlı binanın enkazında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan kişinin naaşı ambulansla hastanenin morguna kaldırıldı. Böylelikle enkaz altında hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükselmiş oldu. Öte yandan yaralı halde enkazdan çıkarılan vatandaşların sayısının 13 olduğu belirtilmişti.  

📆 08 Şubat 2019 Cuma 10:09   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Galatasaray 23 13 6 4 39 18 +21 45 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Sivasspor 23 13 6 4 42 26 +16 45 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Başakşehir 22 12 7 3 41 22 +19 43 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 23 11 6 6 41 22 +19 39
6 Fenerbahçe 23 11 5 7 42 29 +13 38
7 Beşiktaş 23 11 4 8 36 30 +6 37
8 Göztepe 22 9 7 6 29 24 +5 34
9 Gaziantep 23 8 7 8 34 36 -2 31
10 Gençlerbirliği 23 7 6 10 32 39 -7 27
11 Antalyaspor 23 6 7 10 25 40 -15 25
12 Yeni Malatyaspor 22 6 6 10 35 32 +3 24
13 Denizlispor 22 6 6 10 21 30 -9 24
14 Çaykur Rizespor 21 7 3 11 21 32 -11 24
15 Konyaspor 23 4 9 10 19 32 -13 21
16 MKE Ankaragücü 23 4 8 11 20 39 -19 20 2020-21 1.Lig
17 Kasımpaşa 22 4 4 14 29 49 -20 16
18 Kayserispor 23 3 7 13 24 56 -32 16

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