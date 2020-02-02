Kartal’da çöken binada ölü sayısı 12’ye yükseldi

KARTAL’DA ÇÖKEN BİNANIN ENKAZINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kartal’da çöken 8 katlı binada 1 kişinin daha cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı, ölü sayısı 12’ye yükseldi.

İstanbul Kartal’da çöken 8 katlı binanın enkazında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan kişinin naaşı ambulansla hastanenin morguna kaldırıldı. Böylelikle enkaz altında hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükselmiş oldu. Öte yandan yaralı halde enkazdan çıkarılan vatandaşların sayısının 13 olduğu belirtilmişti.