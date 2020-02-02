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Kartal’da enkazdan 20 saat sonra Havva isimli kız sağ çıkarıldı


Kartal’da enkaz altında kalan küçük kız, kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 20 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Kartal’da çöken binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarından yaklaşık 20 saat sonra sevindirici haber geldi. Havva isimli küçük kıza ulaşan ekipler, yoğun çaba ile küçük kızı kurtardı. Sağlıklı olduğu gözlenen küçük kız ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Göçük altından çıkarılan Havva, hastaneye getirildi

Kartal’da çöken binanın enkazından kurtarılan Azra Havva Tekgöz isimli çocuk, tedavi edilmek üzere hastaneye getirildi. 

Kartal’da binanın çökmesinden yaklaşık 20 saat sonra göçükten sağ çıkarılan Azra Havva Tekgöz isimli küçük kız, göçük altından çıkarıldıktan kısa süre sonra hastaneye getirildi. Küçük kız hastanede tedavi altına alındı. 

📆 07 Şubat 2019 Perşembe 13:03   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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