CHP Maltepe’de Ali Kılıç ile yola devam edecek

Cumhuriyet Halk Partisi Maltepe’de yoluna, mevcut Belediye Başkanı Ali Kılıç ile devam etme kararı aldı.

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Yerel Seçimler öncesi Cumhuriyet Halk Partisi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile bir dönem daha devam etme kararı aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından yapılan açıklamada, Maltepe Belediye Başkan adayı olarak Ali Kılıç’ın ismi ilan edildi. Kamuoyu araştırmalarında açık ara farkla önde çıkan Kılıç’ın adaylığı ilçede, büyük bir sevinçle karşılandı.

İLKLERE İMZA ATTI

Başkan Ali Kılıç, Cumhuriyet Halk Partisi’nde Parti Meclisi üyeliği, Merkez Yürütme Kurulu üyeliği ve Genel Başkan Danışmanlığı görevlerinin ardından 2014 seçimlerinde aday olduğu Maltepe’de yüzde 50 oy alarak belediye başkanlığı görevine seçilmişti. Bu dönemde CHP’nin Yurtdışı Örgütlenme Koordinatörlüğü’nü de üstlenen Kılıç, başarılı çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Maltepe Belediye Başkanlığı yaptığı birinci döneminde ilklere imza atan Kılıç, öğrencilere yönelik ücretsiz ulaşım projesini hayata geçirmesinin yanı sıra ücretsiz hizmet veren Türkiye’nin ilk SGK anlaşmalı belediye hastanesini ilçeye kazandırdı. Kılıç ayrıca Türkiye Cumhuriyeti tarafından 1971’de imzalanan Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 102 sayılı ‘Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi’nde yerine getirilemeyen tek madde olma özelliği taşıyan ve 2011’de Cumhuriyet Halk Partisi’nin yoksullukla mücadele projesi olarak açıkladığı Aile Sigortası’nı da, ilk kez Maltepe’de hayata geçirdi.